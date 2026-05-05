Meteo, allerta maltempo oggi per pioggia e vento: le regioni a rischio

Introduzione
Una nuova fase instabile si affaccia sull’Italia, con piogge diffuse, venti sostenuti e il rischio di fenomeni intensi soprattutto al Centro-Nord, in particolare in Toscana. Parziale peggioramento anche al Sud con piovaschi su Campania, Puglia e alta Basilicata. L’avvio di maggio si conferma quindi dinamico e a tratti perturbato, sotto l’influenza di correnti atlantiche umide e instabili.
Quello che devi sapere
L'arrivo della perturbazione atlantica
A determinare il peggioramento è il passaggio di una perturbazione atlantica alimentata da acque marine più calde della media stagionale, fino a 2-3°C in più. Questa configurazione favorisce il contrasto tra masse d’aria diverse, aumentando il rischio di eventi intensi come nubifragi e temporali.
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Attesi venti che possono superare gli 80 km/h
Il sistema depressionario richiama inoltre correnti meridionali, in particolare Libeccio e Scirocco, con raffiche che possono superare i 70-80 km/h, cariche di umidità e quindi capaci di fornire ulteriore energia ai fenomeni.
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Le regioni più colpite
Il maltempo interessa soprattutto il Centro-Nord e la Sardegna, con piogge diffuse e localmente intense. Le situazioni più critiche sono attese su Liguria di Levante e alta Toscana, dove in poche ore possono cadere quantitativi di pioggia equivalenti a due mesi. Precipitazioni abbondanti coinvolgono anche Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.
Allerta meteo arancione in Toscana per rischio idrogeologico
In particolare, la sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un'allerta di colore arancione su oggi per rischio idrogeologico limitatamente alle zone interessate dai recenti eventi di incendio boschivo sul Monte Faeta perché, in considerazione della situazione di contingente fragilità del territorio, risulta più elevato il rischio di dissesti di versante. Lo ha comunicato ieri il presidente della Regione Eugenio Giani, aggiungendo che sempre oggi dalle 7 alla mezzanotte, è stata emessa un'allerta gialla per temporali forti sulla Toscana centro-settentrionale. Sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale con cumulati massimi fino a 100-120 mm o localmente superiori sulle zone settentrionali.
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Le previsioni di oggi martedì 5 maggio
Nella giornata di martedì 5 maggio il cielo si presenta molto nuvoloso su tutta la Penisola, con piogge diffuse al Nord e su gran parte del Centro, mentre al Sud i fenomeni risultano più isolati. Tra la sera e la notte si segnalano temporali su Liguria e coste tirreniche tra Toscana e alto Lazio.
Le previsioni di mercoledì 6: nuova perturbazione e maltempo diffuso
Il peggioramento prosegue mercoledì 6 maggio con l’arrivo di una seconda perturbazione, che porta piogge sparse su tutto il Nord, sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Il quadro resta instabile anche su Marche e Umbria, mentre fenomeni più isolati raggiungono Lazio, Appennino abruzzese e nord della Puglia. Si tratta di una fase di maltempo più estesa, favorita da aria umida atlantica, con condizioni spesso nuvolose o molto nuvolose su gran parte del Paese.
Temperature: calano le massime al Centro-Nord
La ventilazione meridionale, generalmente moderata, contribuisce a mantenere i mari mossi o molto mossi e incide anche sulle temperature. In questa fase si registra un calo delle massime al Centro-Nord, con valori che si riportano attorno alle medie stagionali, mentre al Sud si possono ancora raggiungere e superare i 25 gradi. Allo stesso tempo, l’afflusso di aria più umida riduce l’escursione termica, con temperature minime in aumento soprattutto nella prima parte della settimana.
Tregua temporanea del maltempo tra il 7 e l'8 maggio
Tra giovedì 7 e venerdì 8 maggio è attesa una pausa del maltempo parziale, con condizioni in miglioramento ma ancora caratterizzate da instabilità residua, specie al Nord-Est e su alcune regioni centro-meridionali. La tregua potrebbe però essere breve: le proiezioni indicano il possibile arrivo di una nuova perturbazione nel fine settimana, con un ulteriore peggioramento diffuso, in particolare sulle regioni centro-settentrionali.
Che tempo si attende per il weekend
Dai dati finora disponibili, nel corso del weekend si intravedono schiarite, ma con un’evoluzione ancora incerta e il rischio di nuove precipitazioni anche intense. Le perturbazioni potranno riportare anche la neve sulle Alpi, seppur a quote elevate. Parallelamente, nella seconda parte della settimana si osserva un aumento delle temperature sulle regioni centrali e meridionali, mentre al Nord persiste aria più fresca. In prospettiva, è atteso un miglioramento più deciso con maggiore soleggiamento e un sensibile rialzo termico, soprattutto al Sud e sulle isole maggiori.
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