Meteo, allerta maltempo oggi per pioggia e vento: le regioni a rischio

Il maltempo interessa soprattutto il Centro-Nord e la Sardegna, con piogge diffuse e localmente intense. Le situazioni più critiche sono attese su Liguria di Levante e alta Toscana, dove in poche ore possono cadere quantitativi di pioggia equivalenti a due mesi. Precipitazioni abbondanti coinvolgono anche Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli-Venezia Giulia.