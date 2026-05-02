Incendio sul monte Faeta, ancora attivi alcuni focolai. FOTO

Sono proseguite per tutta la notte le operazioni di spegnimento dell'incendio boschivo sul Monte Faeta, che ha devastato circa 710 ettari tra Lucca e Pisa. Il calo del vento sta determinando un miglioramento delle condizioni generali e una maggiore efficacia delle operazioni di contenimento. Quasi 200 i vigili del fuoco impegnati nel contrasto alle fiamme