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Va in pensione Lamù, il cane-eroe del ponte Morandi

Cronaca
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Protagonista di oltre 100 missioni di salvataggio l'Australian Shepard del nucleo cinofili dei vigili del fuoco va in pensione dopo undici anni, otto dei quali passati a scavare tra le macerie e a salvare vite in Italia e in Europa. La città di Genova lo ringrazia per i soccorsi fatti durante il crollo del ponte Morandi 

 

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Lamù, pastore australiano del nucleo cinofili dei Vigili del fuoco del Friuli-Venezia Giulia, ha concluso il suo ultimo turno il 12 aprile, giorno del suo undicesimo compleanno. In servizio per otto anni al fianco del conduttore, il caposquadra Andrea Leban del comando di Gorizia, ha partecipato a oltre cento interventi. Tra questi, i soccorsi al crollo del ponte Morandi a Genova e le missioni con il team Usar Italia durante il terremoto in Turchia. Un bilancio che ne fa uno dei cani da ricerca più esperti del Corpo. Ora per Lamù si apre una nuova fase: il meritato riposo, senza rinunciare al legame con il suo conduttore.  

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Il saluto di Genova: Grazie Lamù

"Genova non dimentica chi, in quelle ore drammatiche dell'agosto 2018, si arrampicò sui detriti di cemento e ferro per cercare la vita. E oggi, il grazie della nostra città vola fino al Friuli-Venezia Giulia", scrive Genova today, per salutare il fine servizio di un protagonista a quattro zampe d’eccezione: Lamù fu uno dei cani eroi che prestarono servizio nelle tragiche ore successive al crollo del ponte Morandi. 

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