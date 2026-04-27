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Giappone, incendi a Otsuchi: volontari allo stremo

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In Giappone un incendio boschivo continua a colpire l’area di Otsuchi, già segnata dal disastro del 2011. Volontari e vigili del fuoco combattono le fiamme da giorni in condizioni difficili, mentre cresce la preoccupazione per la durata dell’emergenza.

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