Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 maggio: la rassegna stampa

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la "tensione" tra Donald Trump e Papa Leone XIV. Il presidente lo accusa di "mettere in pericolo i cattolici", e il pontefice replica: "Predico la pace, chi mi critica dica la verità". Sulle prime pagine anche il caso Garlasco: le sorelle Cappa sono state sentite dai pm e Andrea Sempio è atteso in procura. Infine, i funerali di Alex Zanardi a Padova
- In primo piano "l'altolà del Papa a Trump" e i nuovi attacchi della Casa Bianca al Pontefice. Il tycoon: "Leone mette in pericolo i cattolici". La replica: "Chi mi critica dica la verità". Spazio anche al caso Garlasco con "il racconto delle gemelle Cappa" e "il giorno di Sempio". In prima pagina anche i funerali di Alex Zanardi e le parole del figlio: "Una vita mervaigliosa di piccole cose". Poi, l'appello del presidente Mattarella, che ha incontrato i candidati per i David di Donatello: "Il cinema è libertà, va aiutato".
- In apertura lo "scontro" tra Donald Trump e Papa Leone XIV. Il pontefice: "Predico la pace". E il presidente Usa: "Leone mette in pericolo i cattolici". Spazio anche al delitto di Garlasco: oggi Andrea Sempio in procura ma "non risponderà ai pm", nel frattempo sono state "interrogate le sorelle Cappa". In prima pagina anche i funerali di Alex Zanardi: "Handbike, rose e note di Guccini: l'addio a Zanardi è pieno di vita". Infine, l'appello di Mattarella per il mondo del cinema: "Lavorate in libertà".
- In apertura la "alta tensione" tra Trump e il Papa. Il presidente Usa: "Il pontefice non difende i cattolici". Leone XIV: "Dica la verità". Spazio anche ai "misteri d'Italia": dal caso Garlasco, con le sorelle Cappa sentite dai pm, fino alle confessioni di Roberto Savi al programma "Belve". In prima pagina anche il caso della foto generata con l'AI che ritrae Meloni in lingerie. Poi, l'intervista all'artista ucraina Zhanna Kadyrova: "Traditi dalla Biennale".
- In primo piano il "nuovo attacco" di Trump al Papa. Il presidente Usa: "Leone mette a rischio i cattolici nel mondo". Leone: "Predico la pace, chi mi critica lo faccia con la verità". La replica del governo italiano, con Tajani che ribadisce: "Noi siamo col Pontefice". Spazio anche alla tragedia di Crans-Montana, con l'intervista al presidente svizzero Guy Parmelin: "Errore quelle fatture, non faremo pagare le cure". Poi, il caso Garlasco: "Le 'verità' delle gemelle Cappa, Sempio tace con i pm".
- "Vedo solo Inter" è il titolo d'apertura della Gazzetta dello Sport dedicato a Marcus Thuram, "decisivo per lo scatto che ha regalato lo scudetto". Spazio anche al Milan, con il rientro di Modric. In prima pagina anche Sinner: "Match ogni 62 ore fino a Parigi per fare la storia". Poi, la Champions League con l'Arsenal che "vola in finale". Infine, i funerali di Alex Zanardi, migliaia all'addio: "Seguiremo il tuo esempio".
- "Muha, il dispetto" è il titolo d'apertura del Corriere dello Sport dedicato allo "scontro" su Muharemovic. L'Inter "spinge per chiudere", ma la Juve "chiama il Sassuolo". Spazio anche alla finale di Champions League, con l'Arsenal che "può vincere la Premier dopo 22 anni". Poi, le parole di Berrettini su Sinner: "Sinner campione in tutto". Infine, i funerali di Alex Zanardi a Padova: "Amare la vita, l'eredità di Zanardi".
- "mal di Bremer? Tre big da Juve" è il titolo d'apertura di Tuttosport. "Kim, Stones e Aké in corsa per la nuova difesa di Spalletti". Spazio anche ai funerali di Alex Zanardi: "Grazie Alex, ci hai cambiato la vita". Poi, le semifinali di Champions: "Festa Saka, furia Cholo. Godiamoci Bayern-Psg". In prima pagina anche l'intervista a Jasmine Paolini: "Roma, ti amo e ti rivoglio mia". Infine, il Torino: "Falcone, ciao Lecce. Il Toro va in pressing".
- In apertura il piano casa del Governo: "Entrano 53mila immobili residenziali pubblici". Spazio anche a guerra e inflazione che "spingono l'Iva: in tre mesi +2,2%". Poi UniCredit che "vola dopo i conti e sale in Commerzbank". In prima pagina anche gli incentivi all'industria e l'iperammortamento: "Lo slalom dell'aiuto tra i controlli di spesa". Poi, la guerra in Medio Oriente e le parole di Donald Trump: "A Hormuz sono solo scaramucce". Poi, torna ad attaccare il Papa, che replica: "Predico la pace".
- "Niente più indagini se hai un amico in Parlamento" è il titolo in prima pagina del Fatto Quotidiano sul caso Mps. Il pm "chiede alle Camere l'ok per leggere i messaggi dell'ex del Mef". Spazio anche alla Flotilla: "Altri 6 giorni di carcere fuorilegge". Poi, i nuovi attacchi di Trump al Papa: "Vuole un Iran nucleare". Infine, gli "extracosti olimpici": a Milano si indaga sull'Arena S. Giulia: "Danno erariale".
- In primo piano l'intervista al leader musulmano Chalghoumi: "Io, imam di Francia e i partiti islamisti, vogliono la sharia, l'Italia è in pericolo". E ancora: "La sinistra cerca i loro voti, ma i radicali minacciano la democrazia". Spazio anche allo "scontro" tra Trump e il Papa. Il tycoon: "Mette a rischio i cattolici". Il pontefice: "Chi mi critica dica la verità". Poi, il presidente Usa torna a parlare della guerra in Iran: "Scaramucce". In prima pagina anche il caso Garlasco: "Video hot e svolta sul movente, il giorno di Marco Poggi dai pm".
- "Santa pazienza" è il titolo d'apertura del Manifesto sui nuovi attacchi di Donald Trump a Papa Leone XIV. Il presidente Usa: "Con lui i cattolici sono in pericolo". E il pontefice: "Se vuole criticarmi lo faccia con la verità". Spazio anche alla situazione nello Stretto di Hormuz: "Attaccati incrociatori Usa". La tregua è "appesa a un filo" mentre "missili e droni" colpiscono "navi da guerra" e proseguono gli "attacchi iraniani agli Emirati". Intanto, la Flotilla "riparte tra le intimidazioni".