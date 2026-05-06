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Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 maggio: la rassegna stampa

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Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo la "tensione" tra Donald Trump e Papa Leone XIV. Il presidente lo accusa di "mettere in pericolo i cattolici", e il pontefice replica: "Predico la pace, chi mi critica dica la verità". Sulle prime pagine anche il caso Garlasco: le sorelle Cappa sono state sentite dai pm e Andrea Sempio è atteso in procura. Infine, i funerali di Alex Zanardi a Padova

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