Omicidio Willy, pm: “I Bianchi hanno dato sfogo a impulso violento”

I fratelli Bianchi hanno dato "sfogo al loro impulso violento, approcciandosi alla folla con il solo intento di ledere e non recedendo dal proprio proposito criminoso nonostante i tentativi" di alcuni presenti "di spiegare come non vi fosse assolutamente la necessità di adoperare violenza", scrivono i pm della Procura di Velletri nelle repliche, depositate alle parti nei giorni scorsi, nell'ambito del processo per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte la cui sentenza è attesa per il 4 luglio davanti ai giudici della Corte d'Assise di Frosinone. (GLI ARRESTI - L'AUTOPSIA - LA BANDA)