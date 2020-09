Willy Monteiro, realizzato un murales a Milano. FOTO

12/12 ©Fotogramma

Anche a Milano è stato celebrato un momento di commemorazione dedicato Willy Monteiro nell’ambito dell’Abba Cup, il Festival Antirazzista organizzato come ogni anno nel capoluogo lombardo per ricordare il giovane Abba, originario del Burkina Faso, ucciso 12 anni fa a sprangate in via Zuretti all’età di 19 anni

