Omicidio Willy, paura ritorsioni in cella: Bianchi chiedono isolamento

Insieme a loro nel carcere di Rebibbia anche Mario Pincarelli. Nei giorni scorsi erano stati oggetto di minacce di morte, alcune via social o attraverso telefonate minatorie, che avevano raggiunto anche i parenti e i legali difensori. Ieri i funerali del giovane picchiato e ucciso a Colleferro

I fratelli Marco e Gabriele Bianchi e Mario Pincarelli, arrestati domenica scorsa per l'omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte, hanno chiesto, tramite i loro legali, di essere posti nel reparto protetto del carcere di Rebibbia al termine del periodo di isolamento precauzionale al quale sono al momento sottoposti - come gli altri detenuti - per via delle norme anti covid (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). Lo rende noto il garante dei Detenuti del Lazio, Stefano Anastasia. Nei giorni scorsi i tre erano stati oggetto di minacce di morte, alcune via social o attraverso telefonate minatorie, che avevano raggiunto anche i parenti e i legali difensori e ora temono ritorsioni in cella. (GLI ARRESTI - L'AUTOPSIA - LA BANDA - LA TESTIMONIANZA - I FUNERALI)

Accusati di omicidio volontario aggravato leggi anche Omicidio Colleferro, chiusa palestra frequentata da fratelli Bianchi La loro posizione, intanto, insieme a quella di Francesco Belleggia, l’unico indagato finito ai domiciliari, si è aggravata dopo che la Procura di Velletri, sulla base degli accertamenti autoptici, ha cambiato il capo d’imputazione, passando da omicidio preterintenzionale in omicidio volontario aggravato dai futili motivi. Contro di loro anche quanto dichiarato da un testimone, presente a Colleferro nella notte tra sabato e domenica scorsi in cui Willy è stato picchiato e ucciso dopo essere intervenuto per sedare una rissa, nata per un apprezzamento a delle ragazze e in cui era rimasto coinvolto un suo amico. "Gabriele Bianchi ha sferrato a Willy un calcione all'addome che l'ha fatto cadere a terra e non lo ha fatto più respirare - racconta in un’intervista al Messaggero - , poi tutti, lui, il fratello più piccolo Marco, Mario Pincarelli e Francesco Belleggia, l'hanno colpito ancora. Senza pietà”.

I funerali vedi anche Omicidio Colleferro, a Paliano i funerali di Willy Monteiro Duarte Ieri, presso il campo sportivo di Paliano, si sono svolti i funerali del 21enne. Centinaia le persone presenti, molte delle quali con una maglietta bianca in "segno di purezza e di gioventù", come richiesto dalla famiglia. Alle esequie ha presenziato anche il premier Giuseppe Conte, che al termine della cerimonia ha voluto confortare i familiari. "L'Italia è con voi, vi vuole bene”, ha detto loro. Poi ha aggiunto: ”Ora ci aspettiamo condanne severe e certe. Abbiamo seguito tutti questa vicenda di efferata violenza. Non possiamo minimizzarla né sottovalutarla”. “Willy è intervenuto a favore di un amico per sedare una lite. Ha perso la vita in quella forma grande che Gesù ci ha insegnato nel Vangelo: 'non c'è amore più grande di questo, dare la vita per gli amici’”, le parole, invece, del vescovo di Tivoli e Palestrina, monsignor Mauro Parmeggiani, durante l’omelia. Oggi è in programma a Colleferro un corteo della comunità capoverdiana in ricordo del 21enne scomparso.