Omicidio Willy, a Colleferro fiaccolata per il ragazzo ucciso

In suo ricordo gli amici e i familiari di Willy hanno organizzato una fiaccolata a Colleferro, luogo dove il giovane è morto. Hanno sfilato chiedendo giustizia per il ragazzo di 21 anni capoverdiano ucciso a calci e pugni la notte tra sabato 5 e domenica 6 settembre per difendere un amico coinvolto in una rissa.