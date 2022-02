Colleferro, street artist Laika dona opera su Willy Monteiro al Comune

In tenuta da cuoco e la scritta: "Chef Willy, Non servo cibo ai violenti", è l'opera realizzata dalla street artist Laika, donata al Comune di Colleferro, e dedicata alla memoria di Willy Monteiro Duarte, il giovane residente a Paliano, in provincia di Frosinone, e ucciso a Colleferro, in provincia di Roma, nel settembre 2020 dopo essere intervenuto in difesa di un amico in pericolo. (I FUNERALI - GLI ARRESTI - L'AUTOPSIA - LA BANDA)

L'opera donata al Comune di Colleferro

Questa mattina nei giardini Angelo Vassallo di Colleferro, dove il 6 settembre 2020 è avvenuto l'omicidio di Willy si è svolta la consegna dell'opera alla presenza dell'artista, di Eleonora Mattia (Presidente IX Commissione Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio in Consiglio Regionale) e del sindaco di Colleferro, Pierluigi Sanna. "La consegna dell'opera - ha spiegato in una nota Mattia, promotrice delle iniziative in memoria di Willy - segna un'ulteriore tappa di un percorso in cui come Istituzioni, su ogni livello, abbiamo messo serietà e cuore per onorare la memoria del giovane ucciso brutalmente nel settembre 2020. Una vicenda che ha lasciato una ferita in tutta la comunità locale e che con coraggio abbiamo provato a trasformare in occasione di riscatto, soprattutto per i giovani del territorio. Da qui nascono gli impegni della Regione Lazio per l'istituzione del Premio Willy Monteiro Duarte, rivolto agli studenti e studentesse delle scuole superiori del Lazio, e il progetto di riqualificazione della 'Piazza Bianca' in prossimità del luogo dell'uccisione a Colleferro. L'opera di Laika, consegnata oggi al Sindaco Pierluigi Sanna, ci riporta al sorriso buono del giovane ragazzo e alla sua passione per la cucina".