Omicidio Willy: oggi nuova udienza processo, fratelli Bianchi in aula

Il procedimento è in corso nell’aula della Corte d’assise del tribunale cittadino. In aula tutti e quattro gli imputati. Marco Bianchi: “Ero un semplice ragazzo tra casa, amici e palestra. Ho colpito Willy ai fianchi, ma si è rialzato subito"

Marco Bianchi: “Ero un semplice ragazzo tra casa, amici e palestra”

Marco Bianchi, il primo a rendere esame davanti al pm Giovanni iTaglialatela, ha dichiarato: "Ero un semplice ragazzo, lavoravo al bar di mio fratello, ho sempre praticato il mio sport, la disciplina dell’Mma, da quando avevo 9 anni. Una passione di famiglia, visto che il maestro era mio zio, e che volevo fare come lavoro. Una semplice vita la mia, tra casa, amici e palestra. Prima di iniziare a lavorare al ristorante mi arrangiavo ma in nero, ho sempre lavorato. Lo sport che praticavo è uno sport come tutti gli altri, con delle regole. Mi chiamavano ‘Maldito il maledetto’, ma senza un significato preciso, ero un nome come tanti".

"Ho colpito Willy ai fianchi, ma è rialzato subito"

Bianchi ha proseguito: "Non ho colpito Willy al petto, con un calcio l'ho colpito al fianco sinistro e l'ho spinto. Lui è caduto ma si è subito rialzato. Io poi sono andato via dai giardinetti". Ha aggiunto: "Io non avevo capito che era successo qualcosa di grave perché non sarei mai partito con l'auto. Mentre eravamo in macchina un mio amico si è rivolto a Belleggia (altro imputato, ndr) dicendo 'sei un pezzo di m…perché hai colpito quel ragazzo..'".