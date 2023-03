Ucraina, esplosione distrugge missili per flotta russa in Crimea

Cronaca

Ucraina, addestramento in Italia di 20 soldati di Kiev con Samp-T

Secondo “Il Fatto Quotidiano” alcuni soldati ucraini si sarebbero addestrati ad utilizzare il sistema antimissile italo-francese in gran segreto nella Caserma di Sabaudia, sede del Comando artiglieria controaerei dell’Esercito. Dalla Difesa non filtrano conferme, visto che l’ordine è quello di mantenere il massimo riserbo per evitare accuse da Mosca

Il sistema antimissile italo-francese Samp-T non è ancora arrivato in Ucraina ma intanto gli ucraini si preparano ad utilizzarlo. È quanto rivela Il Fatto Quotidiano, che sostiene come presso la caserma Santa Barbara di Sabaudia (Latina), sede del Comando artiglieria controaerei dell'Esercito, si sia svolta l’attività addestrativa di circa 20 soldati di Kiev

COSA SAPPIAMO – Sul tema non si sa molto e dalla Difesa non filtrano conferme: il tema è considerato molto sensibile, al pari della tipologia di aiuti spediti al Paese invaso dalla Russia. Finora era stato reso noto solo l'invio di 4 istruttori italiani in Germania nell'ambito del programma europeo che prevedeva la formazione di 15mila militari entro marzo e l’intenzione del governo italiano è quella di non divulgare informazioni per evitare attacchi da Mosca