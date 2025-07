Colombia, ex Presidente Uribe condannato: rischia fino a 12 anni

Un tribunale colombiano ha dichiarato l'ex presidente 73enne Álvaro Uribe colpevole di corruzione di testimoni in un caso che lo ha visto diventare il primo ex capo di stato del paese sudamericano condannato per un crimine. Uribe rischia una condanna a 12 anni di carcere.

La vicenda risale al 2012, quando Uribe, presidente dal 2002 al 2010, accusò il senatore di sinistra Ivan Cepeda davanti alla Corte Suprema di aver ordito un complotto per collegarlo falsamente a gruppi paramilitari di destra coinvolti nel lungo conflitto armato in Colombia. Il tribunale ha deciso di non perseguire Cepeda e ha invece concentrato la sua attenzione sulle sue rivendicazioni contro Uribe.

I gruppi paramilitari sono emersi negli anni '80 in Colombia per combattere la guerriglia marxista che aveva preso le armi contro lo stato due decenni prima con l'obiettivo dichiarato di combattere la povertà e l'emarginazione politica, soprattutto nelle aree rurali. Durante il suo mandato, Uribe ha condotto un'incessante campagna militare contro i cartelli della droga e la guerriglia delle Farc, che ha portato alla firma di un accordo di pace con il suo successore Juan Manuel Santos nel 2016. Dopo che Cepeda lo ha accusato di aver avuto legami con gruppi paramilitari responsabili di violazioni dei diritti umani, si presume che Uribe abbia contattato ex combattenti incarcerati per mentire a suo favore. L'ex presidente afferma di aver solo voluto convincerli a dire la verità.-