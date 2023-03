Il presidente russo Putin avverte: "La Russia ha già consegnato alla Bielorussia il sistema missilistico Iskander, in grado di trasportare armi nucleari. Schiereremo anche 10 aerei in grado di trasportare armi nucleari tattiche". Putin ha anche annunciato che la Russia produrrà oltre 1.600 carri armati entro un anno. Il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha ricordato al capo del Cremlino "l'importanza di mettere fine al conflitto" in Ucraina, "attraverso negoziati il prima possibile". Mosca, intanto, ha ridimensionato i piani per un'ulteriore offensiva in Ucraina questa primavera e si concentrerà sulla difesa dei territori conquistati in previsione di una controffensiva delle forze di Kiev che dovrebbe iniziare a breve. I comandanti delle forze aeree di Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca hanno firmato una lettera d'intenti per creare una difesa aerea nordica unificata volta a contrastare la crescente minaccia della Russia.

