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Sky Cube 7/9 - Quanto pesa l’effetto ultradestra in Europa?

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In Germania l’AFD ha trionfato in Sassonia-Anhalt. Un’avanzata dell’ultradestra che spaventa l’Europa. Partiamo da qui allo Sky Cube con Stefania Pinna e il corrispondente da Bruxelles, Renato Coen, per capire perché ha vinto nettamente il partito di Alice Weidel, cosa dicono i programmi e quali sono le altre destre estreme che avanzano

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