Australian Open, Rybakina nuova regina: Sabalenka sconfitta in tre set

La kazaka Elena Rybakina è la nuova regina degli Australian Open, dopo aver conquistato il primo Slam stagionale del 2026 battendo in tre set la numero uno al mondo, la bielorussa Aryna Sabalenka per 6-4, 4-6, 6-4. Per la tennista nata a Mosca, prossima numero tre Wta da lunedì, è il primo successo a Melbourne, il secondo in uno Slam. Nel 2023 era stata battuta in finale in Australia proprio da Sabalenka.

Decisiva la rimonta nel terzo set dopo un break di svantaggio

Partita molto equilibrata e che si è giocata davvero su pochi punti. Decisiva la rimonta nel terzo set di Rybakina, che sotto 0-3 ha recuperato il break di svantaggio e con cinque game di fila ha ribaltato l'inerzia dell'incontro. Sabalenka interrompe così la striscia che la vedeva vincente da due edizioni consecutive e da 27 partite nelle ultime 28.