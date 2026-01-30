Offerte Sky
Australian Open, Sinner sfida Djokovic per un posto in finale

L'azzurro, fra poco, affronta sulla Rod Laver Arena il campione serbo che è arrivato in semifinale dopo il ritiro di Musetti. Intanto, Alcaraz, ostacolato dai crampi, sta sfidando Zverev 

È il giorno della semifinale tra Sinner e Djokovic agli Australian Open. L'azzurro, fra poco, sulla Rod Laver Arena, sfida il campione serbo con cui ha vinto gli ultimi cinque precedenti. Djokovic è arrivato in semifinale dopo il ritiro, nel turno precedente, di Lorenzo Musetti, per un problema muscolare. Intanto, lo spagnolo Carlos Alcaraz, nell'altra semifinale, ostacolato dai crampi, sta sfidando il tedesco Zverev.

Il cammino di Sinner fino a qui

Jannik al primo turno di questo Slam - che l'altoatesino ha vinto sia nel 2024 che nel 2025 - ha battuto Gaston, che si era ritirato dopo due set. Poi è stata la volta di Duckworth e di Spizzirri. Proprio contro Spizzirri l'azzurro ha accusato forti crampi, rischiando di compromettere il match, ma, alla fine, è riuscito a uscire da quella brutta situazione e ad imporsi. Agli ottavi poi Sinner, nel derby italiano, ha battuto Darderi, mentre ai quarti si è imposto contro l'americano Shelton. 

Australian Open, Musetti si ritira. Sinner batte Shelton 3-0
epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025.
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

