Roma-Bologna, fermati 10 tifosi giallorossi prima della partita

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Roma-Bologna, fermati 10 tifosi giallorossi prima del match di Europa League

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©Getty

Secondo quanto ricostruito, si stavano muovendo con l'intenzione di entrare in contatto con i supporter rossoblù. Durante i controlli sono stati trovati in possesso di martelli, aste e altri oggetti in ferro ritenuti pericolosi

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Fermo preventivo per 10 tifosi della Roma. La Polizia di Stato poco prima delle 19 ha fermato il gruppo mentre cercava di raggiungere la zona della tangenziale all'altezza di via degli Orti della Farnesina. Secondo quanto ricostruito, i tifosi si stavano muovendo con l'intenzione di entrare in contatto con i supporter del Bologna, avversario del match di ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Insieme a loro sono stati individuati anche cinque minorenni, che sono stati poi riaffidati alle rispettive famiglie.

Trovati in possesso di martelli, aste e altri oggetti in ferro

I tifosi sono stati monitorati e bloccati grazie all'intervento delle forze dell'ordine, anche con il supporto di pattuglie a cavallo. Durante i controlli sono stati trovati in possesso di martelli, aste e altri oggetti in ferro ritenuti pericolosi. Tutti i soggetti sono stati identificati e accompagnati negli uffici della Questura per ulteriori accertamenti. 

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