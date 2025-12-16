Tennis, nuove regole Atp contro il caldo in arrivo dal 2026

Offerte Sky
Tennis, nuove regole Atp contro il caldo: dal cooling break alle sospensioni nei tornei

Il nuovo approccio si basa sull'indice Wbgt (Web Bulbe Globe Temperature), usato per misurare lo stress termico da caldo sull'uomo, combinando temperatura dell'aria, umidità, vento e radiazione solare. Il gioco sarà sospeso quando supererà i 32,2 °C

Il board dell'Atp ha approvato l'introduzione di una nuova regola sul caldo intenso che entrerà in vigore a partire dalla stagione 2026, allineando l'approccio dell'Atp a quello della Wta e rafforzando le protezioni per i giocatori che competono in condizioni estreme. Lo fa sapere la Fitp attraverso il sito Supertennis. Il nuovo regolamento si basa fondamentalmente sull'indice Wbgt (Web Bulbe Globe Temperature), usato per misurare lo stress termico da caldo sull'uomo, combinando temperatura dell'aria, umidità, vento e radiazione solare, essenziale per la sicurezza in ambienti non solo sportivi per prevenire colpi di calore, soprattutto in condizioni di forte irraggiamento solare, utilizzando sensori specifici come il bulbo umido e il globo nero. E introduce soglie chiare per le misure di raffreddamento e la sospensione del gioco nelle partite di singolare al meglio dei tre set.

Misure con temperature sopra i 30 gradi

Ma in cosa consistono le nuove regole dell'Atp? Le misure di raffreddamento saranno attuate quando la Wbgt raggiunge i 30,1 °C o più durante i primi due set delle partite di singolare al meglio dei tre set. Una volta attivata, una pausa di raffreddamento di 10 minuti dopo il secondo set può essere richiesta da entrambi i giocatori e si applicherà a entrambi i giocatori nel singolare. Durante la pausa, i giocatori potranno utilizzare misure di raffreddamento, idratarsi, cambiarsi d'abito, fare la doccia e ricevere assistenza tecnica, sotto la supervisione dello staff medico dell'Atp. Il gioco sarà sospeso quando il Wbgt supererà i 32,2 °C. La nuova regola fornisce un approccio strutturato e supportato dal punto di vista medico per gestire il calore estremo, con l'obiettivo di salvaguardare la salute dei giocatori, migliorando al contempo le condizioni per gli spettatori, i funzionari, i raccattapalle e lo staff del torneo.

