Australian Open, Musetti si ritira. Ora Sinner-Shelton: LIVE

L'azzurro ha dovuto abbandonare la partita contro il serbo all'inizio del terzo set per un problema muscolare alla gamba, quando era avanti due parziali a zero (6-4, 6-3). In corso la sfida tra Jannik e Shelton
Colpo di scena sulla Rod Laver Arena: Lorenzo Musetti è stato costretto al ritiro all'inizio del terzo set per un problema muscolare alla gamba, quando era avanti due parziali a zero (6-4, 6-3). Il tennista serbo accede così alla semifinale. Il suo avversario sarà uno tra Jannik Sinner e Ben Shelton che si stanno affrontando ora (IL RACCONTO DI SKY SPORT).
Il ritiro di Musetti
Musetti stava conducendo il match contro Djokovic per 2-0 e, per tutta la partita, era sembrato superiore al serbo. Ma, dopo i primi ottimi due set, all’inizio del terzo l’azzurro ha chiesto il medical time-out, con il fisioterapista che gli ha praticato un massaggio sulla coscia destra. Dopo poco, la decisione di ritirarsi. "Ero pronto ad andare a casa, oggi il migliore è stato Musetti: ma è stato davvero sfortunato. Gli auguro di guarire presto”, il commento di Nile.
