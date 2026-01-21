Dolori allo stomaco, vomito e mancanza energie

"Ho mangiato con attenzione, avevo dormito bene. È successo tutto all'improvviso, è stato terribile", ha raccontato Cobelli nel post-partita parlando dei dolori allo stomaco, del vomito e della totale mancanza di energie. "Fino a mezzora prima del match era tutto sotto controllo - ha aggiunto - ma appena sono entrato in campo ho sentito l'esigenza di andare in bagno. Il regolamento, però, non lo consente, quindi ho preso tante pillole. Non fosse stata una partita di un torneo dello Slam, mi sarei ritirato". "Per fortuna sono riuscito a chiudere in tre set – ha raccontato invece Luciano Darderi - altrimenti non so come sarebbe andata a finire la partita". Un antidolorifico preso per un dolore al piede ma senza gastroprotettore potrebbe aver complicato ulteriormente le cose. "Dovevo uscire dal campo e andare in bagno, ma la regola lo consente solo al cambio campo, per un minuto, e non sono riuscito", ha aggiunto Darderi, "con il caldo mi stavano venendo anche i crampi nel terzo set, ho preso dei sali, dei gel, e penso che tutto insieme, alla fine, ha fatto una bomba nella pancia".