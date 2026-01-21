Offerte Sky
Australian Open 2026, da Cobolli a Darderi: tennisti alle prese con un virus intestinale

Sport
©Getty

Il primo Slam dell'anno in corso a Melbourne, in Australia, si sta trasformando in una vera e propria corsa a ostacoli. Dopo soli due giorni dall'inizio del torneo tennistico, la situazione degli atleti appare critica

A Melbourne circolerebbe un sospetto virus intestinale che, complice anche il gran caldo, sta causando disidratazione e frequenti episodi di crampi tra i tennisti impegnati negli Australian Open. Per l'Italia, la notizia più amara riguarda Flavio Cobolli, testa di serie numero 20, che è stato eliminato al primo turno dal britannico Arthur Fery (che occupa la 186esima posizione del ranking mondiale) per una violenta enterite che lo ha colpito poco prima del match. A contrarre lo stesso virus anche l'azzurro Luciano Darderi e il francese Hugo Gaston che ieri ha lasciato il campo durante il match contro Jannik Sinner.

Dolori allo stomaco, vomito e mancanza energie

"Ho mangiato con attenzione, avevo dormito bene. È successo tutto all'improvviso, è stato terribile", ha raccontato Cobelli nel post-partita parlando dei dolori allo stomaco, del vomito e della totale mancanza di energie. "Fino a mezzora prima del match era tutto sotto controllo - ha aggiunto - ma appena sono entrato in campo ho sentito l'esigenza di andare in bagno. Il regolamento, però, non lo consente, quindi ho preso tante pillole. Non fosse stata una partita di un torneo dello Slam, mi sarei ritirato". "Per fortuna sono riuscito a chiudere in tre set – ha raccontato invece Luciano Darderi  - altrimenti non so come sarebbe andata a finire la partita". Un antidolorifico preso per un dolore al piede ma senza gastroprotettore potrebbe aver complicato ulteriormente le cose. "Dovevo uscire dal campo e andare in bagno, ma la regola lo consente solo al cambio campo, per un minuto, e non sono riuscito", ha aggiunto Darderi, "con il caldo mi stavano venendo anche i crampi nel terzo set, ho preso dei sali, dei gel, e penso che tutto insieme, alla fine, ha fatto una bomba nella pancia".

Calendario "folle"

Virus intestinale a parte, molti giocatori sono già arrivati in Australia con una forma fisica stimata intorno al 70%. Il motivo, secondo la tennista bielorussa Aryna Sabalenka, risiederebbe in un periodo di pausa troppo breve e in un calendario definito "folle". La stessa Sabalenka sta giocando con un problema alla spalla mentre Novak Djokovic e Taylor Fritz hanno iniziato il torneo con evidenti limitazioni fisiche: il primo per fastidi alla spalla, il secondo per una tendinite al ginocchio. Qualche giorno fa anche Lorenzo Musetti aveva saltato un match di allenamento mentre la statunitense Jessica Pegula è scesa in campo con una fasciatura alla coscia. La tennista canadese Marina Stakusic ha abbandonato il campo in carrozzina a causa del caldo e l’australiano Thanasi Kokkinakis si è ritirato per un problema alla spalla e al pettorale. 

