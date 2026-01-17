Australian Open, Matteo Berrettini rinuncia: "Mi devo ritirare"

Matteo Berrettini ha deciso in extremis di non partecipare all'Australian Open, come ha annunciato con una dichiarazione via social: "Mi dispiace tantissimo dovermi ritirare dal torneo. Mi é sempre piaciuto giocare qui e sentire il vostro incredibile sostegno. Grazie al torneo per la vostra fantastica organizzazione e spero di rivedervi tutti molto presto" ha dichiarato il romano ex n.6 al mondo, che avrebbe esordito nel primo Slam stagionale lunedì prossimo, contro l'australiano Alex De Minaur. Ieri c'erano state le avvisaglie di una possibile rinuncia, quando Berrettini ha alzato bandiera bianca dopo una partita contro il norvegese Budkov Kjaer durante un evento collaterale nella Opening Week dell'Australian Open, facendo intuire la ricomparsa di un prblema fisico. Oggi l'azzurro ha cancellato la conferenza stampa prevista nel pomeriggio, poi ha diffuso la dichiarazione.

Sinner e Musetti debuttano martedì

Gli organizzatori dell'Australian Open hanno pubblicato anche l'ordine di gioco della seconda giornata del torneo. Dopo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, in campo nei primi match in programma rispettivamente sulla John Cain Arena e sulla Rod Laver Arena, lunedì ci saranno Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Francesco Maestrelli, unico italiano ad aver superato le qualificazioni. Avrebbe dovuto giocare anche Matteo Berrettini, che però si è cancellato dal tabellone dopo aver annullato la conferenza stampa nel Media Day. Dunque, martedì saranno in campo Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, oltre a Lorenzo Sonego, Luciano Darderi, Luca Nardi ed Elisabetta Cocciaretto, che ha festeggiato il secondo titolo in carriera a Hobart. Il primo italiano in campo nella notte tra domenica e lunedì sarà Matteo Arnaldi, che giocherà il secondo match dall'una sulla Kia Arena Matteo Arnaldi contro Andrey Rublev, testa di serie numero 13. Maestrelli chiude il programma sul Campo 14. Il suo match contro il francese Terence Atmane è il quarto dall'1 della notte, dunque si giocherà nelle prime ore del mattino di lunedì in Italia. L'ultimo a scendere in campo, in ordine di tempo, sarà Bellucci che scenderà in campo nel secondo e ultimo match della sessione serale sulla Margaret Court Arena contro Casper Ruud, n.12 del tabellone, dopo Vekic-Mirra Andreeva che inizerà alle 9 del mattino italiano di lunedì. (A