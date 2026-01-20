Australian Open 2026, oggi il debutto di Sinner contro Gaston

Primo match a Melbourne Park per Sinner che sta affrontando il francese Hugo Gaston. Prosegue il cammino di Musetti, Darderi e Sonego. Out Nardi
È il giorno del debutto, agli Australian Open 2026, per Jannik Sinner che questo Slam l'ha vinto nelle ultime due edizioni, quelle del 2024 e del 2025. L'azzurro numero due del tennis mondiale sta affrontando Gaston, n. 93 al mondo (IL RACCONTO DI SKY SPORT).
Avanti Musetti, Darderi e Sonego
Intanto Lorenzo Musetti è già al secondo turno grazie valla vittoria sul belga Raphael Collignon, n. 72 al mondo, costretto al ritiro nel quarto set dopo 3 ore. Esordio positivo a Melbourne Park anche per Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. L'italoargentino ha superato in tre set il cileno Garin, mentre il torinese ha battuto lo spagnolo Taberner: al secondo turno sarà derby con Musetti. "Ci siamo salutati e abbracciati dopo le nostre partite. Ci siamo detti 'bravo', ma niente sul prossimo
match..", ha riferito Musetti. "Lorenzo conosce bene questo torneo, lo scorso anno ha giocato i quarti, non sarà un match facile", ha aggiunto il toscano. "Non è mai bello affrontare un amico", ha commentato Sonego. Finisce invece il cammino di Nardi che è stato eliminato dal cinese Wu.
