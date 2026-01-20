Offerte Sky
Australian Open 2026, oggi il debutto di Sinner contro Gaston. In corso primo set

©Ansa

Primo match a Melbourne Park per Sinner che sta affrontando il francese Hugo Gaston. Prosegue il cammino di Musetti, Darderi e Sonego. Out Nardi

È il giorno del debutto, agli Australian Open 2026, per Jannik Sinner che questo Slam l'ha vinto nelle ultime due edizioni, quelle del 2024 e del 2025. L'azzurro numero due del tennis mondiale sta affrontando Gaston, n. 93 al mondo (IL RACCONTO DI SKY SPORT). 

Avanti Musetti, Darderi e Sonego

Intanto Lorenzo Musetti è già al secondo turno grazie valla vittoria sul belga Raphael Collignon, n. 72 al mondo, costretto al ritiro nel quarto set dopo 3 ore. Esordio positivo a Melbourne Park anche per Luciano Darderi e Lorenzo Sonego. L'italoargentino ha superato in tre set il cileno Garin, mentre il torinese ha battuto lo spagnolo Taberner: al secondo turno sarà derby con Musetti. "Ci siamo salutati e abbracciati dopo le nostre partite. Ci siamo detti 'bravo', ma niente sul prossimo

match..", ha riferito Musetti. "Lorenzo conosce bene questo torneo, lo scorso anno ha giocato i quarti, non sarà un match facile", ha aggiunto il toscano. "Non è mai bello affrontare un amico", ha commentato Sonego. Finisce invece il cammino di Nardi che è stato eliminato dal cinese Wu.

Approfondimento

Australian Open, il tabellone: per Sinner esordio contro Gaston
©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

