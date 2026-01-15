Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Australian Open, il tabellone: per Sinner esordio contro Gaston, Musetti trova Collignon

Sport
©Ansa

Sorteggiato nella notte italiana il tabellone del primo Slam stagionale. I due big azzurri sono nello stesso lato e potrebbero incontrarsi in una eventuale semifinale. Invece Cobolli e Berrettini sono dalla parte di Alcaraz, che al debutto pesca Walton. Nel torneo femminile Paolini inserita nel quarto di Sabalenka

ascolta articolo

Nella notte italiana è stato sorteggiato il tabellone dell’Australian Open, il primo Slam della stagione tennistica. In campo maschile, il detentore del titolo, Jannik Sinner, inizierà il suo cammino contro Hugo Gaston. L’azzurro, testa di serie numero 2, al terzo turno potrebbe incrociare Joao Fonseca, poi nei quarti uno tra Shelton e Ruud e in semifinale uno tra Djokovic e Musetti. A sua volta, il carrarino, finito nella stessa parte di tabellone dell’altoatesino, all'esordio se la vedrà con il belga Collignon. Poi possibile derby contro Lorenzo Sonego (che al debutto trova lo spagnolo Taberner), fino a un eventuale quarto con Djokovic e derby con Sinner in semifinale.

Gli altri italiani

Matteo Berrettini esordirà contro il numero 6 del seeding Alex De Minaur. Il romano è nello spicchio di tabellone di Carlos Alcaraz. Tra le altre sfide del primo turno, Cobolli al primo turno affronta l'inglese Arthur Fery, Nardi se la vedrà con un qualificato, Darderi affronterà Garin mentre Arnaldi e Bellucci sfideranno rispettivamente Rublev e Ruud.  

Il cammino di Alcaraz

Il numero 1 del mondo, che partirà sfidando l'australiano Walton, potrà incontrare Sinner solo in finale. In semifinale potrebbe trovare Zverev, ma dal suo lato ci sono anche Medvedev e Auger Aliassime. Nel suo cammino potrebbe incrociare ai quarti Alex de Minaur, Bublik o Cobolli.

epa12639943 Carlos Alcaraz (R) of Spain hugs Jannik Sinner of Italy after winning the Hyundai Card Super Match in Incheon, South Korea, 10 January 2026. EPA/HAN MYUNG-GU

Vedi anche

Tennis, match di esibizione Sinner-Alcaraz: a Seul vince lo spagnolo

I possibili quarti di finale

  • Alcaraz (1) – De Minaur (6)
  • Zverev (3) – Auger-Aliassime (7)
  • Musetti (5) – Djokovic (4)
  • Shelton (8) – Sinner (2)

Il tabellone femminile

In campo femminile Jasmine Paolini inizierà la sua avventura nel torneo contro la bielorussa Aliaksandra Sasnovich, proveniente dalle qualificazioni. La toscana, testa di serie numero 7, è nella parte alta del tabellone e potrebbe incontrare la n. 1 al mondo Aryna Sabalenka nei quarti di finale. Sul suo cammino potrebbe trovare altre teste di serie come Jovic (al 3° turno), Kostyuk e Alexandrova (agli ottavi). Invece Elisabetta Cocciaretto esordirà contro l'austriaca Julia Grabher e rischia di trovare al terzo turno Iga Swiatek. 

Jasmine Paolini

Approfondimento

Jasmine Paolini compie 30 anni, la carriera della tennista italiana
FOTOGALLERY

©Ansa

epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY
1/50
Sport

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Australian Open, il tabellone: per Sinner esordio contro Gaston

Sport

Sorteggiato nella notte italiana il tabellone del primo Slam stagionale. I due big azzurri sono...

Serie A, il Napoli frena contro il Parma: 0-0. Inter batte Lecce 1-0

Sport

Si sono giocati oggi i primi due recuperi della sedicesima giornata, quando quattro squadre erano...

Serie A

A Torino la seconda edizione di “My name is Luca” per celebrare Vialli

Sport

A Torino arriva la seconda edizione di "My name is Luca. Ballata con Vialli", la serata ideata...

Coppa Italia, Roma-Torino 2-3: giallorossi out. Granata ai quarti

Sport

La doppietta di Adams e la rete sul finale di Ilkhan segnano l'eliminazione della Roma dalla...

Serie A, Genoa-Cagliari 3-0. La Juventus batte 5-0 la Cremonese. VIDEO

Sport

È terminata oggi con gli ultimi due match in programma la 20esima giornata del campionato. A...

Sport: I più letti