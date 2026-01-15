Australian Open, il tabellone: per Sinner esordio contro Gaston

Sorteggiato nella notte italiana il tabellone del primo Slam stagionale. I due big azzurri sono nello stesso lato e potrebbero incontrarsi in una eventuale semifinale. Invece Cobolli e Berrettini sono dalla parte di Alcaraz, che al debutto pesca Walton. Nel torneo femminile Paolini inserita nel quarto di Sabalenka ascolta articolo

Nella notte italiana è stato sorteggiato il tabellone dell’Australian Open, il primo Slam della stagione tennistica. In campo maschile, il detentore del titolo, Jannik Sinner, inizierà il suo cammino contro Hugo Gaston. L’azzurro, testa di serie numero 2, al terzo turno potrebbe incrociare Joao Fonseca, poi nei quarti uno tra Shelton e Ruud e in semifinale uno tra Djokovic e Musetti. A sua volta, il carrarino, finito nella stessa parte di tabellone dell’altoatesino, all'esordio se la vedrà con il belga Collignon. Poi possibile derby contro Lorenzo Sonego (che al debutto trova lo spagnolo Taberner), fino a un eventuale quarto con Djokovic e derby con Sinner in semifinale.

Gli altri italiani Matteo Berrettini esordirà contro il numero 6 del seeding Alex De Minaur. Il romano è nello spicchio di tabellone di Carlos Alcaraz. Tra le altre sfide del primo turno, Cobolli al primo turno affronta l'inglese Arthur Fery, Nardi se la vedrà con un qualificato, Darderi affronterà Garin mentre Arnaldi e Bellucci sfideranno rispettivamente Rublev e Ruud. Il cammino di Alcaraz Il numero 1 del mondo, che partirà sfidando l'australiano Walton, potrà incontrare Sinner solo in finale. In semifinale potrebbe trovare Zverev, ma dal suo lato ci sono anche Medvedev e Auger Aliassime. Nel suo cammino potrebbe incrociare ai quarti Alex de Minaur, Bublik o Cobolli. Vedi anche Tennis, match di esibizione Sinner-Alcaraz: a Seul vince lo spagnolo