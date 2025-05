A tenere il discorso di commiato per la classe 2025 dell'Università del Maryland è stato Kermit la Rana. Una scelta fatta per “quieto vivere” dopo un anno di proteste contro i vari oratori invitati alle cerimonie di laurea, contestati per motivi politici e sociali. Il celebre personaggio dei Muppet, riconosciuto come simbolo di ottimismo e saggezza, è una creazione di Jim Henson, laureatosi proprio nel Maryland nel 1960 e destinatario di una statua davanti all’ateneo. Già nel 1996 Kermit si era cimentato in un discorso di laurea di fronte agli alunni del Southampton College.