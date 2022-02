Fitbit Charge 5, lo smart tracker che punta tutto su sport e salute

Fitbit è da sempre sinonimo di smartwatch, smartband o fitness tracker incentrati sul monitoraggio della salute e delle attività sportive. Uno degli ultimi modelli commercializzati dalla società, adesso completamente di proprietà di Google, è Fitbit Charge 5, fitness tracker leggero e discreto che aiuta a tenere sotto controllo la forma fisica, lo stress, la salute del cuore, il sonno e il benessere generale. Con una batteria in grado, con un utilizzo medio, di durare anche oltre un’intera settimana (a patto di non impostare il display sempre attivo).

Le caratteristiche relative a sport, salute e benessere

Fitbit Charge 5 è in grado di monitorare diversi tipi di allenamento, dalla corsa al pilates, dal trekking al nuoto, dallo yoga ai pesi, ha la funzione di riconoscimento automatico di diversi tipi di allenamento e grazie al GPS integrato è in grado di tracciare le calorie bruciate durante una sessione dandoci la possibilità di visualizzare, su una mappa, ritmo e variazioni del battito cardiaco durante il percorso. Moltissime le funzionalità relative alla salute: attraverso l’app ECG è possibile fare in trenta secondi un elettrocardiogramma (stringendo il quadrante con due polpastrelli) e condividerlo con il proprio medico, funzione in grado anche di rilevare una fibrillazione atriale e, come spesso è accaduto con prodotti di questo genere, salvare vite. Presenti la rilevazione continua del battito cardiaco, che invia notifiche nel caso in cui sia troppo alto o basso rispetto ai propri intervalli personali, e un sensore EDA che misura la risposta del corpo allo stress rilevando i piccoli cambiamenti delle ghiandole sudoripare delle dita: funzione molto interessante ma che nella nostra prova abbiamo utilizzato poco perché prevede di stare fermi per tre minuti (forse troppi). Con Charge 5 è possibile anche monitorare il sonno ottenendo poi un punteggio giornaliero e impostare sveglie “intelligenti”. Presente, infine, il monitoraggio del livello di ossigeno del sangue, che abbiamo purtroppo imparato a conoscere durante la pandemia: funziona, però, solamente durante il sonno.

Fitbit Premium



Una delle novità più interessanti è l’introduzione di Fitbit Premium, servizio a pagamento (ma sei mesi sono inclusi acquistando un nuovo orologio) che permette, ci spiegano, “di accedere a dati e statistiche approfonditi sulla propria salute, ricevere suggerimenti personalizzati e intraprendere azioni consapevoli con più di 500 allenamenti, sessioni di rilassamento e contenuti nutrizionali”. Si tratta di dati e statistiche elaborati grazie all’intelligenza artificiale e alla capacità computazionale di Google. Tra le statistiche più utili la funzione “Recupero giornaliero” che ogni mattina offre un punteggio personalizzato basato sui livelli di affaticamento, variabilità del battito cardiaco e sonno, che aiuta l’utente a capire se il proprio corpo è pronto ad allenarsi oppure se è meglio fare una pausa. Su Premium sono inoltre presenti centinaia tra sessioni di training o rilassamento proposti da istruttori certificati. Il prezzo dell’abbonamento Premium è di 8,99 al mese.

Le altre caratteristiche

Molto buone a nostro avviso le performance dello schermo a colori AMOLED, anche sotto la luce diretta del sole. Fitbit Charge 5 dà la possibilità di scegliere tra una ventina di quadranti e tutti i menu si gestiscono attraverso il touchscreen: non sono presenti, infatti, tasti fisici. Poche le funzionalità smart (ma questo, appunto, non è uno smartwatch): è possibile ricevere al polso notifiche su chiamate, messaggi o mail ed è possibile pagare contactless attraverso Fitbit Pay (qui l’elenco delle banche supportate in Italia). Mancano, invece, i controlli per l’ascolto della musica e il microfono: per questo Charge 5 non può essere utilizzato né per le telefonate né per interpellare assistenti vocali.

Verdetto, disponibilità e prezzi

Abbiamo trovato Fitbit Charge 5 molto comodo da utilizzare e abbiamo apprezzato tutte le funzioni dedicate allo sport, al benessere, alla salute. Un po’ macchinosa a nostro avviso la configurazione e la gestione delle notifiche, con cui è possibile interagire con risposte predefinite ma solo collegando uno smartphone Android. Infine abbiamo apprezzato molto le funzionalità di Fitbit Premium, peccato che dopo sei mesi di prova diventi a pagamento. Il prezzo di listino di Fitbit Charge 5 è di 179 euro e - lo scrivevamo - include sei mesi di abbonamento a Premium. Tre i colori: cinturino nero e cassa in acciaio inossidabile e grafite, grigio blu e acciaio inossidabile grigio platino e bianco lunare e acciaio inossidabile oro chiaro.

Pro e Contro

PRO

Leggero e comodo da indossare

Monitoraggio salute e batteria di lunga durata

CONTRO