Portogallo, cade governo di Montenegro: possibili elezioni anticipate

E' caduto il governo portoghese del primo ministro Luis Montenegro, coinvolto in una controversia su un possibile conflitto di interessi. Fatale per l'esecutivo di centrodestra il no al voto di fiducia da parte dei socialisti, dal partito di estrema destra Chega e dall'estrema sinistra. Ora con tutta probabilità si andrà a elezioni parlamentari anticipate nelle prossime settimane.



La giornata chiave

Il governo "ha tentato di tutto fino all'ultimo minuto per evitare elezioni anticipate", ha affermato Montenegro all'uscita dal parlamento. Dopo oltre 3 ore e mezza di acceso dibattito, la sessione del Parlamento è stata sospesa per un'ora, dando al PSD (Partito Socialdemocratico, centro-destra) del Primo Ministro e al Partito Socialista il tempo di tentare negoziati di ultima istanza. Ma la pausa non è servita a risolvere il disaccordo tra i due partiti e i socialisti, come avevano annunciato, hanno votato contro la fiducia al governo, insieme al partito di estrema destra Chega. Il PSD si era impegnato durante il dibattito a prendere parte alla commissione di inchiesta sull'opetrato di Montenegro, chiedendo in cambio che durasse solo 15 giorni, quindi fino alla fine di maggio, cosa fermamente rifiutata dal leader del Partito Socialista Pedro Nuno Santos, che ha criticato gli "accordi" e ha ritenuto che non spettasse al governo stabilire le regole.

"Il PS è rimasto intransigente nella sua proposta di prorogare la durata della commissione d'inchiesta, sperando così che il deterioramento politico duri il più a lungo possibile", ha denunciato Montenegro, che nega di aver commesso irregolarità.