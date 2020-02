di Fabrizio Basso

(@BassoFabrizio)



Fino all'alba di ieri ognuno ha corso per sé, col suo stile, con i suoi arrangiamenti e il proprio direttore d'orchestra. Questa sera si sale su una biga. Che a volte è una quadriga. E' una serata speciale per due motivi: primo perché si ripercorre un po' di storia del Festival di Sanremo, secondo perché il passato insegna che spesso la serata dei duetti o della nostalgia (a seconda delle direzioni artistiche) è determinante per la classifica finale. Eccomi dunque qui a commentare e votare il giovedì dei duetti.





Michele Zarrillo con Fausto Leali - Deborah

Voto 6

Michele distende la voce, Fausto ci mette il Blues e la canzone avvolge. Non è un brano facile, è come andare in macchina sullo Stelvio, frenate e ripartenze. Tanto cuore e tanta grinta e un allungo finale. Da segnalare che hanno cantato prima delle 21. Praticamente l'ora della merenda per come ci ha abituati Amadeus.



Junior Cally con Viito - Vado al massimo

Voto 8

E come entrare in una moschea in canotta e bermuda affrontare all'Ariston Vasco Rossi, che qui fu bocciato con Vita Spericolata. Non ho parole, qui sono andati non solo a gonfie vele ma oltre il massimo. Coraggiosissimi!



Marco Masini con Arisa - Vacanze romane

Voto 5/6

E' uno dei brani icona della musica italiana e Marco si prende un rischio molto grosso. Il suo avvio è difficile poi entra Arisa e l'assalto si fa lucido. Mettiamola così: Rosalba canta e Marco la accompagna e supporta al piano.



Riki con Ana Mena - L’edera

Voto 6+

Sceglie di fare un'altra cosa e fa bene. Perché se avesse voluto fare la cover gli esegeti lo avrebbero crocifisso. Invece tira fuori, con Ana, una versione giocsa e fresca. La somma dell'età dei due non arriva all'età della canzone neanche lontanamente: è del 1958.



Raphael Gualazzi con Simona Molinari - E se domani

Voto 7

Tanto per cominciare Simona torna dove tutto è cominciato nel 2008 con Egocentrica. Raphael gioca a fare Gene Pitney, Simona si veste da Mina e sono brividi. Ragazzi dovreste lavorare assieme più spesso...sappiatelo.



Anastasio con PFM - Spalle al muro

Voto 7

Sparigliare. Così si lascia il segno, mettendosi in gioco ogni sera. Anastasio si trasfigura, Franz Di Cioccio lo guarda con affetto e poi si scatena alla batteria. Di più non potevo chiedere. E si capisce anche per Anastasio è nelle prime pèosizioni in tutti i sondaggi. E' il Ferran Adrià della musica: scompone e ricompone.



Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta - Si può dare di più

Voto 7/8

Di più proprio non si può dare. Claudia ha fatto una scelta azzardata e ha voluto due compagne di viaggio, due amiche, Francesca e Maria Antonietta, che vivono la vita e sanno quanto sia difficile. Il brano è una esortazione a...essere umani. Più che promosse.



Alberto Urso con Ornella Vanoni - La voce del silenzio

Voto 6-

Un voto di fiducia, a Ornella per la carriera e ad Alberto perché con quella voce può anche cantare gli algoritmi della rete. Ma insieme ci azzeccano poco: lui sembra frenato e lei sembra forzata. L'equilibrio latita.



Elodie con Aeham Ahman - Adesso tu

Voto 6/7

Come scende le scale Elodie, guardando fisso davanti, nessuna mai. Lei viene dalle borgate e ha scelto una canzone di periferia. Serafica, sicura...amore e amicizia. Questo è qualcosa più di un omaggio, è un'altra canzone.



Rancore con Dardust e La Rappresentante di Lista - Luce

Voto 8

Sarà anche un capitano solo ma sa navigare benissimo e soprattutto sa scegliersi i compagni di viaggio. Dardust mono-mano all'inizio è il nostromo e La rappresentante è l'oasi di fedeltà la pezzo. Altro che scissione dell'atomo, qui hanno ricreato la luce!



I Pinguini Tattici Nucleari - Medley Papaveri e papere, Nessuno mi può giudicare, Gianna Gianna, Sarà perché ti amo, Una musica può fare, Salirò, Sono solo parole e Rolls Royce

Voto 6+

Finalmente un po' di colore e un sound moderno portato sul palco col giusto hype. Mi piacciono con questo approccio. Sono pronto a scommettere che il loro Sanremo stasera svolterà. Più energia stasera che con l'inedito. Ora si che sono su una Rolls Royce. Chiusura con salto rock.



Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi - Ti regalerò una rosa

Voto 6-

Canzone d'autore, canzone di denuncia. E' una canzone perfetta per un duetto, non necessità di guizzi di originalità particolari per diffonderne il messaggio. Esecuzione senza orpelli ma anche senza difetti. Esibizione elegante.



Giordana Angi con Solis String Quartet - La nevicata del ’56

Voto 8

E anche stasera Giordana ha fatto bingo. Intanto si presenta con le sneaker che già è una rarità. Poi si fa circondare dal reticolo sonoro di un quartetto. Cosa deve fare ancora? Cantare. La canzone scelta non è facile ma lei la fa...tutta pulita e lucida. Mimì ne sarebbe orgogliosa.



