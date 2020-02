Come da tradizione la terza serata del Festival di Sanremo è dedicata ai duetti e alle cover delle canzoni che hanno fatto la storia della manifestazione canora. Tutti gli artisti in gara scelgono di reinterpretare un brano con la collaborazione di un loro collega. Irene Grandi ha scelto “La musica è finita”, brano del 1967 portato al successo da Ornella Vanoni. Con lei sul palco ci sarà Bobo Rondelli, cantautore livornese e artista apprezzatissimo dalla stessa cantante in gara. Irene Grandi partecipa al Festival di Sanremo con la canzone “Finalmente io”, scritta da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, una sorta di viaggio interiore che le permette di rivivere i suoi anni passati e ciò che è stata. Oggi però è una donna matura e può guardare a tutto ciò con una nuova consapevolezza. Il duo di cantautori aveva già collaborato per Irene Grandi scrivendo per “La tua ragazza sempre” del 2000 e “Prima di partire per un lungo viaggio”, pubblicata tre anni dopo.

Il testo di “La musica è finita”

“La musica è finita” è un brano scritto da Franco Califano e Nisa, mentre la musica è di Umberto Bindi con arrangiamento di Gianfranco Intra. All’epoca la coppia Ornella Vanoni e Mario Guarnera conquistò il quarto posto del Festival di Sanremo del 1967. Il brano è stato poi reinterpretato da numerosi artisti italiani e internazionali. Una cover venne proposta anche da Robert Plant (inciso in inglese come Our Song) così come si ricordano le interpretazioni di Mina, Orietta Berti, Renato Zero e Tony Dallara. Decisamente più recente un’altra versione del brano, sempre di Ornella Vanoni, in duetto con Gianni Morandi e pubblicata nel 2008 per l’album “Più di me”, raccolta di successi della grande artista in compagnia di colleghi e amici che hanno fatto la storia della musica italiana. Questo il testo di “La musica è finita”, brano di Ornella Vanoni presentato al Festival di Sanremo del 1967 e reinterpretato da Irene Grandi e Bobo Rondelli:

Ecco

La musica è finita

Gli amici se ne vanno

Che inutile serata amore mio

Ho aspettato tanto per vederti

Ma non è servito a niente

Niente

Nemmeno una parola

L'accenno di un saluto

Ti dico arrivederci amore mio

Nascondendo la malinconia

Sotto l'ombra di un sorriso

Cosa non darei

Per stringerti a me

Cosa non farei

Perché questo amore

Diventi per me

Più forte che mai

Ecco

La musica è finita

Gli amici se ne vanno

E tu mi lasci sola più di prima

Un minuto è lungo da morire

Se non è vissuto insieme a te

Non buttiamo via così

La speranza di una vita d'amore

Un minuto è lungo da morire

Se non è vissuto insieme a te

Non buttiamo via così

La speranza di una vita d'amore.