Irene Grandi sarà tra i 24 artisti che parteciperanno al Festival di Sanremo 2020 in programma dal 4 all’8 febbraio. La cantante torna al Teatro Ariston con il brano “Finalmente io”, scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, una sorta di viaggio interiore che le permette di rivivere i suoi anni passati e ciò che è stata. Oggi però è una donna matura e può guardare a tutto ciò con una nuova consapevolezza. Non è la prima volta che la coppia Rossi-Curreri scrive per Irene Grandi. Nel 2000 i due artisti regalarono alla cantante il brano “La tua ragazza sempre” che raggiunse il secondo posto al Festival di Sanremo. Tre anni dopo fu il turno di “Prima di partire per un lungo viaggio”. Il brano “Finalmente io” farà parte della riedizione di “Grandissimo”, album che raccoglie i brani più importanti di Irene Grandi nei suoi primi 25 anni di carriera. Per la serata dei duetti, Irene Grandi ha scelto di cantare con Bobo Rondelli ed eseguire il brano “La musica è finita”, portato nel 1967 sul palco dell'Ariston da Ornella Vanoni. Il cantautore livornese è da sempre stimato da Irene Grandi, che ha deciso di invitarlo per la serata dedicata alle cover, ormai una tradizione del Festival di Sanremo.

Il testo di “Finalmente io”

Questo il testo di “Finalmente io”, il brano che Irene Grandi porterà al Festival di Sanremo 2020:

Perdo le chiavi di casa

E perdo quasi ogni partita

Gli amori miei buttati alla rinfusa

Non mi ricordo mai dove li metto

Gettati con la lista della spesa nell’ultimo cassetto

Disordinata come una risata

E anche più viva della vita

Innamorata della libertà

Ho perso ogni pazienza e ogni fragilità

Da sempre arrabbiata da sempre sbagliata

E ancora così

Perdonami adesso oppure è lo stesso

Io son fatta così

Ma quando canto… sto da Dio

Lo sai che quando canto… finalmente io!

Mi sento d’incanto… e il mondo è mio

E se ti manco…

Allora non dirlo adesso che questo è il posto mio

E finalmente io!

Ok… ok! Se vuoi ti chiedo scusa

Anche se non mi va

Innamorata della libertà

Ho perso ogni pazienza e ogni fragilità… ogni fragilità

Se sono nervosa se sono confusa

Se non ti ho mai detto di sì

Se vuoi fare sesso

Facciamolo adesso

Qui

Da sempre arrabbiata da sempre sbagliata

E ancora così

Facciamolo adesso… oppure è lo stesso

Io sono fatta così

Ma quando canto… sto da Dio

Lo sai che quando canto… finalmente io!

Mi sento uno schianto… e il mondo è mio

E se ti manco…

Allora non dirlo adesso che questo è il posto mio

Ma quando canto… sto da Dio

Lo sai che quando canto… finalmente io!

Mi sento d’incanto… e il mondo è mio

E se ti manco…

Allora non dirlo adesso che questo è il posto mio

E finalmente io!