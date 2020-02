Irene Grandi tra i big del prossimo Festival di Sanremo 2020

Tutto pronto per la 70^ edizione del Festival di Sanremo, che vedrà tra i protagonisti anche Irene Grandi. La celebre cantante italiana torna a far parte dei big sul palco dell’Ariston. Prende parte a un’edizione particolarmente femminile, condotta da Amadeus ma colma di co-conduttrici, che si alterneranno al fianco del presentatore nel corso delle cinque serate in programma. La veterana Grandi si presenta con un brano scritto per lei da Vasco Rossi e Gaetano Curreri, dal titolo “Finalmente io”.

A poche ore dall’inizio della grande manifestazione, lei, come altri suoi colleghi, si è raccontata, spiegando motivazioni ed emozioni, a un passo dal live. Quella che canterà in anteprima non è soltanto una canzone, bensì un viaggio interiore. Un modo per rivivere i suoi anni passati e ciò che è stata. Oggi però è una donna matura e può guardare a tutto ciò con una nuova consapevolezza. Irene Grandi si guarda dunque allo specchio e finalmente ha la forza di accettarsi, ammette.

Il nuovo brano di Irene Grandi

Come detto, “Finalmente io” porta la firma di due grandi della musica italiana: Vasco Rossi e Gaetano Curreri. Il rapporto con il “Blasco” affonda le radici nel passato. Questa non è infatti la prima canzone che il rocker scrive per lei. Basti pensare a “Prima di partire per un lungo viaggio”, uno dei suoi più grandi successi. I due si capiscono e nella musica si ritrovano molto simili, al punto che lo stesso Rossi, anni fa, disse: “Se fossi una donna, sarei Irene Grandi”.

La prima volta che i due hanno scritto una canzone per lei era il lontano 2000. Da allora sono trascorsi ben 20 anni e la canzone in questione era “La tua ragazza sempre”. Una vera e propria hit, valsa alla Grandi il secondo posto al Festival di Sanremo. “Prima di partire per un lungo viaggio” giunse invece tre anni dopo. Da allora sono trascorsi 15 anni e, insieme a “Finalmente io”, il pubblico avrà modo di ascoltare nelle prossime settimane anche “Devi volerti bene”, a firma della stessa Grandi, con Curreri, Romitelli, Casini e Pulli. Tutto ciò va a comporre la riedizione di “Grandissimo”, album dei primi 25 anni di carriera della cantautrice italiana.

Irene Grandi a Sanremo

Irene Grandi ha a lungo parlato del nuovo brano e della sua partecipazione a Sanremo, spiegando come fin da subito la canzone pare riprendere un discorso lasciato in sospeso in passato. Ciò che viene fuori è il suo lato più rock: “Mi piace perché parte da subito in quarta. Una bella carica per il Festival”.

In molti l’hanno inserita tra i favoriti di questa edizione, stando ai commenti sul web, ma lei preferisce non sbilanciarsi. Sa bene come il suo brano sia alquanto forte, in grado dunque di dire la sua in gara. Sottolinea però come non si debbano avere aspettative per essere felici nella vita: “Voglio godermi soltanto l’allegria del momento”.