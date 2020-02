La terza serata della 70^ edizione del Festival di Sanremo sarà principalmente dedicata ai Big in gara. A differenza dei primi due appuntamenti con l’Ariston, saranno coinvolti infatti tutti i 24 concorrenti. Si tratta della serata dedicata alle cover, che avranno un peso sulla classifica generale. Ciò vuol dire che, da soli o in coppia, i vari protagonisti proporranno brani che hanno fatto la storia di Sanremo. Ecco tutte le cover in programma:

Irene Grandi con Bobo Rondelli cantano “La musica è finita”

Raphael Gualazzi con Simona Molinari cantano “E se domani”

Elettra Lamborghini con Myss Keta cantano “Non succederà più”

Elodie con Aeham Ahman cantano “Adesso tu”

Achille Lauro con Annalisa cantano “Gli uomini non cambiano”

Rancore con Dardust e La Rappresentante di lista cantano “Luce”

Junior Cally con Viito cantano “Vado al massimo”

Paolo Jannacci con Francesco Mandelli cantano “Se me lo dicevi prima”

Levante con Francesca Michielin e Maria Antonietta cantano “Si può dare di più”

Marco Masini con Arisa cantano “Vacanze romane”

Enrico Nigiotti con Simone Cristicchi cantano “Ti regalerò una rosa”

Rita Pavone con Amedeo Minghi cantano “1950”

Riki con Ana Mena cantano “L’edera”

Tosca con Silvia Perez Cruz cantano “Piazza Grande”

Alberto Urso con Ornella Vanoni cantano “La voce del silenzio”

Michele Zarrillo con Fausto Leali cantano “Deborah”

Le Vibrazioni con i Canova cantano “Un’emozione da poco”

Anastasio con PFM cantano “Spalle al muro”

Bugo e Morgan cantano “Canzone per te”

Diodato con Nina Zilli cantano “24 mila baci”

Francesco Gabbani canta “L’italiano”

Giordana Angi con Solis String Quartet cantano “La nevicata del ’56”

Piero Pelù canta “Cuore matto”

I Pinguini Tattici Nucleari cantano un medley “Papaveri e papere”, “Nessuno mi può giudicare”, “Gianna Gianna”, “Sarà perché ti amo”, “Una musica puo’ fare”, “Salirò”, “Sono solo parole”, “Rolls Royce”

Gli ospiti della terza serata

Come già accaduto nelle prime due serate, ci sarà spazio per le risate garantite da Fiorello e le emozioni scaturite dalla voce di Tiziano Ferro. Si tratta infatti di presenze fisse del Sanremo condotto da Amadeus, che li ha voluti fortemente entrambi dall’inizio alla fine della gara musicale.

Ci sarà un bel da fare per il conduttore che, a un certo punto della terza serata, si ritroverà ad avere a che fare allo stesso tempo con Fiorello e Roberto Benigni. Grande attesa per il regista Premio Oscar, che probabilmente avrà spazio per un monologo, del quale al momento non si hanno informazioni. Al fianco di Amadeus, com’è ormai consuetudine, ci saranno due co-conduttrici. Una di queste è Alketa Vejsiu, conduttrice televisiva dalla grande popolarità. Una vera e propria stella in Albania. L’altra è invece Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo. Non solo Benigni come ospite. Sul palco di Sanremo si alterneranno due cantanti di caratura mondiale, Mika e Lewis Capaldi. Non proseguirà invece la gara delle Nuove Proposte, la cui corsa alla vittoria finale riprenderà venerdì 7 febbraio.