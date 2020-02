Sanremo 2020, Novak Djokovic canta con Fiorello e Amadeus

Siamo abituati a vederlo lottare sul campo da tennis, ma non a sentirlo cantare. Presente alla seconda serata del Festival di Sanremo, Novak Djokovic si è messo in gioco intonando una parte di Terra promessa di Eros Ramazzotti, di cui il campione serbo è fan. A convincerlo Fiorello, mattatore del Festival e suo amico di lunga data.

Le parole di Djokovic

Approfittando della presenza in sala all'Ariston di Djokovic, lo showman lo ha invitato a salire sul palco. Dopo averlo coinvolto nel palleggio con le racchette, il tennista numero uno al mondo si è esibito sulle note del brano di Ramazzotti. "Sono molto felice di essere qui, grazie per l'invito. Bella l'organizzazione", ha detto Djokovic. Lo sportivo ha aggiunto che Sanremo non è per lui una località sconosciuta, dato che ha giocato un paio di tornei quanto era under 12 e under 14.

Gli auguri a Fognini e Pennetta

Djokovic e Fiorello hanno anche fatto gli auguri a Fabio Fognini e Flavia Pennetta, coppia d'oro del tennis italiano, che da poco più di un mese sono diventati di nuovo genitori.