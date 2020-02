Ci sarà anche Riki Marcuzzo tra gli artisti in gara per il Festival di Sanremo 2020. Il cantante parteciperà con il brano “Lo sappiamo entrambi” scritto di suo pugno: “L’ho scritta io, ho curato ogni dettaglio e i giochi di parole che sono la mia caratteristica. Il testo descrive lo stato d’animo che si crea quando un rapporto d’amore o d’amicizia sta per finire. La crisi aleggia nell’aria, ma nessuno dei due vuole ammetterlo”, queste le parole di Riki per introdurre la canzone che segna il suo esordio al Festival di Sanremo. Una partecipazione che per qualche ora è stata a rischio dopo l’incidente social avvenuto nei giorni scorsi. Riki aveva infatti pubblicato un estratto della canzone “L’Edera”, cover scelta per la serata dei duetti e che eseguirà con Ana Mena, protagonista dell’estate accanto a Fred De Palma nel brano “Una volta ancora”. 20 secondi che avevano fatto temere la squalifica ma che invece la RAI ha immediatamente smentito essendo un brano edito e dopo aver tenuto conto della buona fede dell'artista (che ha prontamente rimosso i 20 secondi del brano dal suo profilo).

Il cambiamento dopo la pausa

Un piccolo spavento per Riki che però ora vuole dimostrare sul palco dell’Ariston tutto il suo talento dopo il grande ritorno di qualche mese fa con il brano “Gossip”. L’artista ha vissuto una lunga pausa di tre anni dopo il grande successo di “Perdo le parole” e “Mania”, un periodo che gli ha permesso di maturare e dare vita al suo nuovo album di inediti. Lo stesso Riki aveva dichiarato: “È un cambiamento molto evidente e completo. Sono cresciuto e negli ultimi due anni ho fatto tante esperienze forti, che inevitabilmente hanno cambiato anche i miei gusti musicali”. In merito al suo esordio a Sanremo ha dichiarato: “Per me è un onore essere in gara con due miti: Michele Zarrillo, di cui cantavo le canzoni in macchina quand’ero piccolo, e Piero Pelù, perché è un ribelle e mette allegria”. “Lo sappiamo entrambi” è ballad che racconta una relazione che sta finendo, in cui nessuno ha il coraggio di dirselo e che vive il paradosso dell’incomunicabilità.

La carriera di Riki

La partecipazione al Festival di Sanremo sarà per Riki una tappa fondamentale per la sua carriera. Dopo la partecipazione al talent Amici e il secondo posto conquistato, si è affermato in Italia ma anche in America Latina soprattutto in Argentina, Colombia, Brasile, Cile, Perù, Messico grazie alla collaborazione con i CNCO nel pezzo, 'Dolor De Cabeza'. Nel 2017 ha pubblicato l’EP “Perdo le parole” conquistando subito la vetta degli album più venduti in Italia e il doppio disco di platino dopo un solo mese e mezzo. Dopo pochi mesi è uscito l’album “Mania”, anche in questo caso doppio disco di platino. Infine nel 2018 dopo un lungo tour in Italia ha pubblicato il primo album dal vivo “Live & Summer Mania”, contenente anche alcuni inediti registrati in studio.