Sanremo 2020, Riki a rischio squalifica ma la RAI smentisce

Primo caso di squalifica a Sanremo 2020. Riki ha pubblicato sui social un piccolo estratto della canzone “L’Edera”, la cover scelta per la serata dei duetti e che eseguirà con Ana Mena. 20 secondi del brano pubblicati su Instagram che hanno messo a rischio la presenza dell’artista alla kermesse musicale in programma dal 4 all’8 febbraio. Il regolamento infatti prevede che tutti gli aventi diritto hanno l’obbligo di non eseguire e diffondere le canzoni in gara a Sanremo 2020, che sia in parte o in versione integrale. Per alcune ore si è quindi alimentata l’ipotesi di un’eventuale squalifica di Riki dalla gara dei Campioni ma la RAI ha diramato una nota per smentire questa possibilità: "Trattatandosi di un brano edito e tenuto conto della buona fede dell'artista (che ha prontamente rimosso i 20 secondi del brano dal suo profilo) non si procederà all'esclusione anche in considerazione del fatto che in quella serata saranno valutati principalmente l'interpreazione e l'arrangiamento. I 20 secondi svelati non compromettono in alcun modo il valore della gara del giovedì, visto che Riki si esibirà insieme a Ana Mena (che non appare nei 20 secondi pubblicati)".

Il ritorno di Riki

Saranno 24 gli artisti in gara al Festival di Sanremo 2020. Riki parteciperà alla kermesse con il brano “Lo sappiamo entrambi”, mentre lo scorso ottobre ha pubblicato il singolo “Gossip”. Un ritorno in grande stile a tre anni dall’exploit ottenuto con “Perdo le parole” e “Mania” che insieme ai singoli gli hanno permesso di conquistare ben 8 dischi di platino. “È un cambiamento molto evidente e completo. Sono cresciuto e negli ultimi due anni ho fatto tante esperienze forti, che inevitabilmente hanno cambiato anche i miei gusti musicali”, queste le parole di Riki che già con “Gossip” ha iniziato un processo di crescita artistica e umana. L’artista non rinnega il passato ma li ritiene il meglio dei primi 25 anni di vita: “Quei progetti, usciti nello stesso anno, sono di fatto il best of della mia vita musicale fino ai 25 anni. Per questo nuovo lavoro, invece, ho avuto il tempo di guardarmi dentro e scoprirmi inevitabilmente più maturo”.

Gli artisti in gara a Sanremo 2020

Questo l’elenco completo dei 24 artisti in gara nell’edizione numero 70 del festival, due in più rispetto ai 22 di un anno fa (tra parentesi il titolo della canzone):