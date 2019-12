Le Vibrazioni, le migliori canzoni

Hanno festeggiato i venti anni di carriera con il ritorno sul palco del Festival di Sanremo, una reunion attesa da tempo e che ha permesso a Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani e Alessandro Deidda, in arte Le Vibrazioni, di riprendere il discorso interrotto nel 2012. Dopo una lunga gavetta nei locali milanesi, arriva il primo album e il successo immediato grazie ad una serie di singoli entrati di diritto tra i brani più importanti e famosi della loro carriera. L’attività live però è sempre al centro del loro discorso musicale, una dimensione dove Le Vibrazioni hanno sempre dato il meglio, raccogliendo anno dopo anno consensi da parte di pubblico e critica. Dopo altri tre album di successo, nel 2010 sono stati chiamati ad aprire il concerto degli AC/DC a Udine e pubblicano “Invocazioni al cielo”, brano ufficiale di Sky Sport per il campionato mondiale di calcio 2010. Nel 2012 arriva l’annuncio di una pausa indeterminata dalle scene, una scelta annunciata dagli stessi membri de Le Vibrazioni. Francesco Sarcina debutta così da solista e pubblica due album “Io” e “Femmina” dove intraprende un nuovo corso da sempre aperto a collaborazioni e a incursioni in generi musicali molto differenti tra loro: “Un vero e proprio esperimento, l'inizio di uno sfogo individuale che comincia con me ma che prevede un lavoro collettivo di parecchi e vari artisti molto diversi fra loro. Dopo aver vissuto 10 anni con Le Vibrazioni fatti anche di grandi successi, sentivo il bisogno di fare musica senza etichette: poter passare dall'elettronica al funk, dalla classica al rock, senza dimenticare le mie amate ballad”. Nel 2017 arriva l’annuncio del ritorno de Le Vibrazioni con la formazione originaria e l’anno successivo la partecipazione al Festival di Sanremo, la seconda nella loro carriera. L’ultimo album è “V” che include anche il brano “Così sbagliato”, scelto per partecipare alle kermesse musicale. Queste le canzoni più famose de Le Vibrazioni:

Dedicato a te

Vieni da me

In una notte d’estate

Ovunque andrò

Così sbagliato

Dedicato a te

La band guidata da Francesco Sarcina raggiunge il successo con “Dedicato a te”, tra i singoli più venduti del 2003. Sono oltre 50 mila le copie che permettono anche all’album, il primo del gruppo, di essere tra i più importanti dell’anno. Il brano è caratterizzato da un video girato in un complesso esempio di piano sequenza di durata praticamente equivalente a quella del brano. Lo stesso video è oggetto di parodia da parte del gruppo Elio e le Storie Tese con la presenza proprio de Le Vibrazioni. Anche Frankie Hi Nrg usa la stessa location per il video di “Chiedi chiedi”.

Vieni da me

Tratto dal primo album “Le Vibrazioni”, il brano “Vieni da me” conferma il talento del gruppo e vende oltre 25 mila copie. Il brano è stato scritto da Francesco Sarcina ed è il terzo singolo estratto dall’album di debutto.

In una notte d’estate

Nell’estate della loro esplosione entrano di diritto tra i tormentoni della stagione con la calda e ammaliante “In una notte d’estate”, sempre scritta dallo stesso Francesco Sarcina.

Ovunque andrò

“Ovunque andrò” segna il loro approdo al Festival di Sanremo. Scritta da Francesco Sarcina, si classifica al secondo posto nella categoria "Gruppi".

Così sbagliato

Dopo lo scioglimento, le Vibrazioni tornano nel 2018 con “Così sbagliato”, brano che sancisce il ritorno del gruppo. Nello stesso anno viene pubblicata una nuova versione del brano, che ha visto la partecipazione di Skin, voce storica degli Skunk Anansie.