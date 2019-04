Le Vibrazioni in concerto a Milano: info e scaletta

Manca ormai davvero poco all’attesissimo concerto de Le Vibrazioni in programma al Mediolanum Forum di Assago il prossimo 26 marzo. L’evento, che rappresenta la prima tappa di un tour internazionale, vedrà anche la presenza di ospiti illustri già annunciati, cioè Achille Lauro e Boss Doms. L’appuntamento è alle ore 21:00.

Il concerto-evento per i 20 anni di carriera

Il concerto al Mediolanum Forum d’Assago è un evento imperdibile per i fan della band, che proprio in questa occasione hanno deciso di festeggiare insieme i 20 anni di carriera musicale e artistica. La scelta della location non è stata casuale: Le Vibrazioni hanno voluto tenere questo concerto proprio nella loro città d’origine, dove nel 1999 sono apparsi per la prima volta con il loro inconfondibile sound melodico. Il concerto ripercorrerà l’intera carriera del gruppo, che ha dato un importante impulso al rock-pop italiano negli ultimi due decenni. Sul palco con Le Vibrazioni saliranno anche tanti ospiti e amici che hanno condiviso con la band i momenti più importanti e significativi della loro carriera musicale, come Achille Lauro, Boss Doms, Pierdavide Carone, i Dear Jack, Piero Pelù, Enrico Nigiotti e I Ministri. Il concerto milanese vedrà la formazione originale della band, composta da Francesco Sarcina alla voce e alla chitarra, Alessandro Deidda alla batteria, Marco Castellani al basso e Stefano Verdieri alla chitarra e alla tastiera.

La scaletta del concerto

La scaletta del concerto non è stata rivelata, ma è molto probabile che si intoneranno le note dei successi più grandi della band, così come le canzoni estratte dall’ultimo album di inediti “V”. Inoltre, non dovrebbero mancare neanche i recenti successo come “Cambia”, “Così sbagliato”, “Amore Zen” o “Pensami così”, che hanno dominato le classifiche e le hit radiofoniche degli ultimi tempi. Un’idea della possibile scaletta potrebbe essere fornita dalla setlist portata sul palco da Le Vibrazioni a Pozzuoli in occasione del concerto di capodanno del 31 dicembre 2018:

Seta Sani pensieri Raggio di sole Dimmi Aspettando Voglio una macchina del tempo Insolita Portami via Ovunque andrò Se Sono più sereno Amore zen Dedicato a te Pensami così In una notte d’estate Così sbagliato

BIS

Vieni da me Su un altro pianeta

I biglietti

I biglietti per assistere al concerto de Le Vibrazioni a Milano sono ancora disponibili. Queste sono le tipologie ancora acquistabili e i relativi prezzi:

Parterre in Piedi – Intero: 28,75 euro

Tribuna A Numerata – Intero: 46,00 euro

Tribuna Gold Numerata – Intero: 40,25 euro

Anello B Numerato – Intero: 37,95 euro

Anello C Numerato – Intero: Non disponibile

Le date del tour europeo

Dopo la tappa milanese, Le Vibrazioni voleranno fuori dai confini italiani per il “Così Sbagliato European Tour”. Inizialmente la tournée era stata programmata a febbraio, poi è stata rimandata a settembre, con alcune date già rese note e altre ancora da definire. Si tratterà di un viaggio sui palchi dei più importanti club delle principali capitali europee come Amsterdam, Barcellona, Londra, Parigi, Bruxelles, Liverpool e Dublino. Questo è il calendario aggiornato del tour europeo: