Le Vibrazioni: un concerto a Milano nel 2019 per i 20 anni di carriera

Dopo la reunion per l’ultimo Festival di Sanremo, Le Vibrazioni sembrano aver ritrovato l’originaria alchimia e sono pronti a tornare sul palco del Mediolanum Forum di Milano il prossimo 26 marzo per festeggiare i 20 anni di carriera artistica. Si tratterà di una festa dal carattere rock, con la produzione di 432 srl, che porterà in scena tanti ospiti e amici illustri del gruppo musicale. I biglietti per prendere parte all’evento sono già disponibili su TicketOne e su tutti i circuiti autorizzati.

A Milano per i 20 anni di carriera nella musica

Con il concerto del 26 marzo 2019, Le Vibrazioni torneranno ad esibirsi nella loro città d’origine, dove nel 1999 ebbe inizio la loro avventura musicale e l’inconfondibile sound melodico che ha poi caratterizzato tutta la loro produzione discografica. La scaletta del concerto è ancora sconosciuta, ma sicuramente la band farà cantare al pubblico i suoi più grandi successi, insieme alle canzoni estratte da “V”, quinto album di inediti, uscito lo scorso 9 febbraio. Le Vibrazioni saranno sul palco del Mediolanum Forum di Milano nella loro formazione originale, con Francesco Sarcina alla voce e alla chitarra, Alessandro Deidda alla batteria, Stefano Verdieri alla chitarra e alla tastiera e Marco Castellani al basso.

L’album “V” e i successi del 2018

Dopo la reunion e la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, Le Vibrazioni hanno dominato le classifiche con il singolo in gara “Così sbagliato” e successivamente con “Amore Zen” e “Pensami così”. Inoltre, il 9 febbraio 2018 è arrivato anche “V”, quinto disco in studio e primo album della band dopo la riunione.

Gli inediti che compongono la tracklist dell'album "V":

Nero Così sbagliato In fondo In orbita Apri gli occhi Niente di speciale Voglio una macchina del tempo Chissenefrega dell'aldilà Onda Dove

Il tour nelle principali città europee

La band rock milanese ha voluto ritornare alla grande sulla scena musicale italiana, con un’estate 2018 fitta di concerti in giro per l’Italia. Le Vibrazioni hanno calcato i palchi delle principali città dal 1 giugno al 1 settembre, permettendo ai fan di ritrovare vecchi successi e di ascoltare live i nuovi inediti contenuti nel disco “V”. Anche il 2019 sarà un anno ricco di impegni sia in Italia che in Europa. Prima del concerto del 26 marzo a Milano, infatti, la rock band si esibirà nelle più importanti città europee con il “Così Sbagliato – European Tour”. La tournée inizierà il 5 febbraio a Madrid e si concluderà a Berlino il 16 dello stesso mese, toccando otto diverse città in Spagna, Francia, Belgio, Inghilterra, Irlanda, Olanda e Germania.

Il calendario aggiornato dei concerti previsti per “Così Sbagliato – European Tour”: