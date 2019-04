Le Vibrazioni, tutti gli ospiti dell'evento al Forum di Assago

Una grande festa al Mediolanum Forum di Milano per festeggiare i venti anni di carriera. Le Vibrazioni hanno deciso di salire per la prima volta sul palco del palazzetto della loro città per un’occasione speciale. Così il prossimo 26 marzo la band metterà in scena uno spettacolo unico con tanti ospiti e amici illustri. A pochi giorni dal concerto sono stati ufficializzati i nomi che prenderanno parte allo show: Piero Pelù, Enrico Nigiotti, Achille Lauro e Boss Doms, Samuel, I Ministri, Pierdavide Carone, Dear Jack. In particolare con Achille Lauro verrà presentata una versione “super rock’n’roll” della hit “Rolls Royce”, presentata al Festival di Sanremo 2019. Le Vibrazioni torneranno così ad esibirsi nella loro città d’origine, dove nel 1999 ebbe inizio la loro avventura musicale e l’inconfondibile sound melodico che ha poi caratterizzato tutta la loro produzione discografica.

L'evento al Forum e il tour in Europa

La scaletta del concerto è ancora sconosciuta, ma sicuramente la band farà cantare al pubblico i suoi più grandi successi, insieme alle canzoni estratte da “V”, quinto album di inediti, uscito nel 2018. Le Vibrazioni saranno sul palco del Mediolanum Forum di Milano nella loro formazione originale, con Francesco Sarcina alla voce e alla chitarra, Alessandro Deidda alla batteria, Stefano Verdieri alla chitarra e alla tastiera e Marco Castellani al basso. I biglietti per il concerto al Forum di Assago sono disponibili sui circuiti di prevendita come TicketOne in tutte le fasce di prezzo:

Parterre in piedi: 28,75 euro

Tribuna A Numerata: 46 euro

Tribuna Gold Numerata: 40,25 euro

Anello B Numerato: 37,95 euro

Anello C Numerato: 28,75 euro

Dopo il live ad Assago per celebrare i 20 anni di carriera, Le Vibrazioni torneranno sul palco per un tour europeo. Questo il calendario del ciclo di concerti che toccherà diverse grandi città del Vecchio Continente:

Sabato 21 settembre – Berlino, Hangar

Mercoledì 25 settembre – Dublino, Whelan’s

Giovedì 26 settembre – Londra, 93 Feet East

Venerdì 27 settembre – Bruxelles, TBA

Sabato 28 settembre – Parigi, La Boule Noire

Domenica 29 settembre – Madrid, Cafè Berlin

Lunedì 30 settembre – Barcellona, Razzmatazz

Data da definire – Liverpool

Data da definire – Amsterdam

Il nuovo singolo e l'omaggio a "Dedicato a Te"

Nel frattempo ad inizio anno è uscito il singolo “Cambia”, una ballad rock nel tipico stile de Le Vibrazioni. In particolare il video è un vero e proprio omaggio al videoclip di “Dedicato a Te”, primo grande successo del gruppo. Diretto da Bendo, le immagini sono in pianosequenza, proprio come il primo video del gruppo. Vengono citati momenti e segni caratteristici che ne scandiscono le diverse fasi: location, dinamica del percorso ed attori. Il videoclip vede il grande ritorno di Giulia che attraversa il Naviglio Pavese di Milano. I membri della band continuano a cambiare direzione e non interagiscono mai tra loro, lasciando al finale il loro ricongiungimento, simbolo del reale percorso artistico che li ha portati nuovamente a suonare insieme. L’ultimo album de Le Vibrazioni è “V” ed è uscito a febbraio 2018, qualche mese dopo è stato pubblicato il singolo inedito “Amore Zen”, in collaborazione con Jake La Furia mentre a settembre 2018 è stata la volta di un secondo inedito, “Pensami così”. Gli ultimi tre brani pubblicati dal gruppo non fanno parte di nessun album.