Le Vibrazioni vestono il rock di classica e vanno in tour

Anche per chi respira la polvere del palco da tanti anni arrivano le prime volte. E, per la prima volta, il rock di una delle più longeve band italiane incontra la musica classica: ne nasce uno spettacolo unico, in cui Le Vibrazioni presenteranno tutti i loro più grandi successi in una chiave inedita, con nuovi arrangiamenti ideati e realizzati per l’occasione dal maestro Beppe Vessicchio. Aspettando il debutto a Palermo il prossimo 11 novembre, li ho intervistati.



Partiamo dal suono, dall'arrangiamento.

Abbiamo recuperato alcune sonorità dei primi singoli. Molti suoni che ora senti erano già, anche se in modo acerbo, nel brano In una notte d'estate. Ci piace il rock messicano.

Scaletta?

Il concerto celebrativo per i vent'anni di carriera al Forum di Assago di poco tempo fa ha tracciato la linea. Dentro c'è tutta la nostra storia.

Sul palco solo voi?

Sì. Al Forum c'era un musicista aggiunto ma in tour saremo noi quattro.

Difficoltà?

Riarrangiare per la versione live con la linea guida che ci siamo dati insieme al maestro Vessicchio e preservare il suono rock.

Il rock è morto?

Magari radiofonicamente. E se fosse morto in generale lo sarebbe da anni.

Cosa è il rock?

Una attitudine che si realizza sul palco.

E il vostro di rock come evolve?

Da Sanremo in avanti abbiamo creato cose nuove. Ci vediamo e suoniamo ma non è più l'epoca di entrare in studio e fare un album. Quello sarà l'atto finale di un percorso, sarà la raccolta di una serie di singoli.

Non temete una operazione nostalgia?

L'idea è andare incontro ai desideri dei fan.

Vi sentite responsabili per i testi che scrivete? Il fatto che molti possano prendervi a esempio vi dà soddisfazione o preoccupazione?

Siamo in prima battuta onorati. Poi consigliamo di suonare dal vivo il più possibile. La musica va suonata.

Andrete in tour con Peppe Vessicchio.

Sarà una esperienza straordinaria. L'orchestra ci responsabilizza. A Sanremo quando ci siamo trovati a suonare con una orchestra alle spalle è andata molto bene. Con tanti elementi alle spalle è fantastico.

Dovrete limitare l'energia sul palco.

Il solo che dovremo sedare è Garrincha con suo basso.

Ci sarà un Forum bis visto il successo?

Non c'è il tempo. Ma studieremo qualcosa.