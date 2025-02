Morto il regista americano George Armitage

Entrato nell'industria dell'intrattenimento per caso, si era fatto strada come produttore per poi scrivere e dirigere i suoi film. Dalla blaxploitation alla commedia. Aveva 82 anni

George Armitage, regista noto per film come Miami Blues e L’ultimo contratto, è morto sabato 15 febbraio a Playa del Rey, in California, all’età di 82 anni. La notizia è stata diffusa dai media americani solo una settimana più tardi.

Nel cinema per caso

Sceneggiatore, regista e produttore, Armitage era nato il 13 dicembre 1942 a Hartford, in Connecticut, per poi trasferirsi da bambino con la famiglia a Beverly Hills. Laureato in Scienze politiche ed economia alla UCLA (University of California Los Angeles), aveva cominciato a lavorare nell’industria cinematografica con un impiego nell’ufficio postale della 20th Century Fox. Sebbene il suo piano A fosse quello di lavorare nel settore immobiliare, mentre era in attesa della sua licenza, riuscì a scalare rapidamente i piani dell’industria dell’intrattenimento, diventando nel giro di un anno un produttore associato della soap opera Peyton Place, trasmessa sulla ABC. Aveva da poco superato i 20 anni.