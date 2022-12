12/38 ©Ansa

CATHERINE SPAAK – Ha avuto una carriera a tutto tondo Catherine Spaak, morta il 17 aprile all’età di 77 anni. Spaak, di origine belga ma naturalizzata italiana, è stata attrice in diversi film, come “Il sorpasso”, “La noia” e “La voglia matta”, cantante e anche volto televisivo (il pubblico italiano la ricorda come conduttrice di Forum e anche per la partecipazione in diverse fiction, come “Un medico in famiglia”)

Morta Catherine Spaak, l'attrice aveva 77 anni