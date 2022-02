Scomparso a 57 anni Mark Lanegan: l'annuncio su Twitter

Il frontman e voce degli Screaming Trees è scomparso nella giornata di ieri a soli 57 anni. L’annuncio su Twitter dove famiglia e colleghi hanno invitato al massimo rispetto della privacy senza rivelare ulteriori informazioni sulla causa della sua morte Condividi

È un triste annuncio quello che arriva direttamente dalle condivisioni di Twitter. Mark Lanegan, cantautore statunitense, conosciuto per essere la voce e leader degli Screaming Trees, nonché vero e proprio precursore del cosiddetto genere grunge, si è spento nelle scorse ore nella sua casa di Killarney, in Irlanda. Al momento non sono ancora note le cause del decesso del musicista 57enne.

Famiglia e colleghi annunciano su Twitter la morte di Lanegan “Il nostro caro amico Mark Lanegan se n’è andato questa mattina nella sua casa di Killarney in Irlanda”. È con queste parole che la famiglia del frontman degli Screaming Trees insieme ai colleghi a lui più vicini, hanno annunciato ai fan presenti su Twitter e al mondo intero, la scomparsa di Lanegan invitando al pieno rispetto della privacy in un momento di dolore come questo. Mark Lanegan era non solo un’icona nel suo genere musicale, apprezzatissimo per il suo talento e il timbro vocale inconfondibile, ma anche “Un amatissimo interprete, cantautore, autore e musicista”. Il messaggio prosegue senza svelare di più sulle cause della sua dipartita, ma raccontando che “Aveva solo 57 anni e lascia la moglie Shelley. Al momento non sono disponibili altre informazioni. Vi chiediamo di rispettare la privacy della famiglia”.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie