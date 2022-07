È morta Ivana Trump, la prima moglie dell'ex presidente Usa

È morta all'età di 73 anni Ivana Trump, la prima moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump e madre dei suoi tre figli più grandi. Lo ha confermato la famiglia in una dichiarazione all'Abc News. "Nostra madre era una donna incredibile, una forza negli affari, un'atleta di livello mondiale, una bellezza radiosa e una madre premurosa e un'amica". A stroncare l'ex attrice sarebbe stato un infarto.

Il post dell'ex marito

"Sono addolorato nel comunicare a tutti quelli che le volevano bene, ed erano in tanti, che Ivana Trump è morta nella sua abitazione a New York". Lo ha scritto sul suo social, Truth Social, l'ex marito al quale è stata legata dal 1977 al 1992. "È stata una donna meravigliosa, bella e divertente, che ha condotto una vita fonte di ispirazione. Il suo orgoglio e la sua gioia erano i suoi tre figli, Donald Jr., Ivanka ed Eric. Era così fiera di loro, e noi eravamo così fieri di lei. Riposa in pace, Ivana", ha concluso Trump.

Chi era



Nata nel 1949 in Cecoslovacchia, Ivana Marie Zelnickova ha lasciato il Paese negli anni Settanta. Insieme a Donald Trump ha rappresentato soprattutto negli anni Ottanta e Novanta un simbolo di ricchezza e del potere. Poi il divorzio dall'ex presidente Usa nel 1992. Dopo la separazione, si era poi risposata due volte: con l'italoamericano Riccardo Mazzuchelli nel 1995 e, nel 2008, con l'attore e modello italiano Rossano Rubicondi, morto nel 2021. Nel suo curriculum televisivo anche la partecipazione, nel 2010, al reality L'Isola dei famosi.