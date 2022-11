È morto lo stilista Renato Balestra, aveva 98 anni

Renato Balestra è nato a Trieste il 3 maggio 1924 da una famiglia di ingegneri e architetti. Da giovane si è dedicato alla pittura, alla musica e alla scenografia. La sua carriera nella moda è inizato per caso, quando gli alcuni amici hanno inviato uno dei suoi bozzetti al Centro Italiano della Moda (Cmi). Nel 1953 ha abbandonato gli studi di ingegneria e ha completato il suo apprendistato nell'atelier di Jole Veneziani. Nel 1954 si è trasferito a Roma e ha iniziato a lavorare per Emilio Schubert, Maria Antonelli e le Sorelle Fontana. Nel 1958 ha iniziato a presentare le sue collezioni negli Stati Uniti, da Los Angeles a New York. Ha debuttato a Hollywood con grandi attrici, diventando il designer preferito di molte star del cinema, da Liz Taylor a Claudia Cradinale o Candice Bergen. Nel 1959 ha aperto il suo primo Atelier a Roma, in via Gregoriana 36, e nel 1961 ha presentato la sua prima Collezione di Haute Couture Primavera-Estate alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna.

Moda e non solo

In questi anni è nato il celeberrimo “Blu Balestra”, su un abito corto in raso: un blu brillante, magico e senza tempo, un colore unico che ancora oggi è simbolo indiscutibile della Maison. Tra i primi designer a credere nel licensing, ha lanciato il profumo Balestra nel 1978 e nel corso degli anni ha esplorato e sviluppato con successo varie categorie di prodotti: oltre alle fragranze, anche trucco, valigie, occhiali e articoli per la casa. L'interesse per le arti, tra cui il teatro, lo ha spinto a disegnare i costumi, tra l'altro, per “Così è (se vi pare)”, diretto da Franco Zeffirelli nel 1985. Nel 2013 la sua visione lo ha portato a lanciare con AltaRoma un progetto speciale per le nuove generazioni di designer: “Be Blu Be Balestra”, un concorso per giovani talenti che reinterpretano l'iconico “Blu Balestra” sotto la sua guida. Nel 2018 AltaRoma gli ha reso omaggio con un evento unico: oltre 100 dei suoi abiti d'archivio hanno sfilato a Cinecittà, davanti a un pubblico di 2.500 persone.