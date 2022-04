Addio a Giusi Ferré, la celebre giornalista di moda aveva 76 anni

Classe 1946, Giuseppina Ferré, per tutti Giusi, nasce a Milano il 16 dicembre sotto il segno del Sagittario. La celebre giornalista, personaggio televisivo e scrittrice, si è sempre occupata prevalentemente di costume, diventando ben presto un'iconica firma del giornalismo di moda italiano. Indimenticabile anche nei suoi look total black e per la sua chioma rossa, l'autrice di Io Donna, ha scritto per Epoca, Linea Italiana, Linea Sport e l'Europeo. E porta la sua firma la prima intervista a Miuccia Prada.



Tra i suoi libri ricordiamo: Timberlandia (1987), Alberta Ferretti: lusso, calma, leggerezza (1998), Gianfranco Ferrè: la poesia del progetto (1998), Gianfranco Ferrè: itinerario (1999), Now and... Moncler 1952-2002 (2002) e Buccia di Banana: lo stile e l'eleganza dalla A alla Z (2012). Proprio Buccia di Banana, la rubrica in cui commentava i peggiori look delle celeb, era diventata anche un docureality trasmesso da Lei Tv. Sul piccolo schermo aveva anche fatto parte della giuria del programma Italia's Next Top Model. Tra i suoi ultimi lavori ha raccontato Giorgio Armani, l'uomo e le rivoluzionarie idee sullo stile femminile, nel libro del 2015 'Giorgio Armani, il sesso radicale'.

In molti oggi piangono non solo l'esperta di tendenze, ma la persona. Non a caso Quirino Conti, autore della postfazione del suo libro più noto, 'Buccia di Banana', aveva descritto "il senso morale, per come scrutava fatti, cose e persone".