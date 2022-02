Morto Tito Stagno, raccontò all'Italia lo sbarco dell'uomo sulla Luna

Il racconto dell’allunaggio

Stagno è stato il "telecronista", come amava definirsi, che ha avuto il compito di raccontare per 30 milioni di italiani, dallo studio 3 di Via Teulada, l’allunaggio per 25 ore di trasmissione, dalle 22.17 del 20 luglio. Nel 2019, a cinquant’anni da quello storico 21 luglio 1969, il giornalista aveva ricordato con l’Ansa quel momento in cui la sua voce e il suo ciuffo biondo entrarono in bianco e nero nella case degli italiani. “Facile anche se indubbiamente faticoso. Tutto sommato ad oggi posso confessarlo con tutto quello che ho fatto nella mia carriera, anche se siamo stati 25 ore in diretta", ha detto. Quella lunga diretta - con Ruggero Orlando in collegamento da Houston - resta una pagina storica ancora oggi indelebile nel ricordo di chi la seguì. “Ha toccato! Ha toccato in questo momento il suolo lunare”, fu la frase pronunciata da Stagno mentre, dalle cuffie in cui sentiva il dialogo tra gli astronauti e la centrale di Houston, ascoltò i tecnici Nasa dire “Reached Land”. Una veglia rimasta nell'immaginario collettivo, che il giornalista ricordava spesso con nostalgia ma anche con una punta di amarezza, in quanto gli ricordava "una stagione di entusiasmi, di coraggio, di desiderio di conoscenza che si rivelò poi troppo breve''.