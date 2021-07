14/16 ©ANSA

Prima di partire Armstrong e Aldrin lasciarono, non lontano dalla bandiera, anche una placca che raffigurava i due emisferi terrestri con sotto le firme degli astronauti e del presidente Nixon e un'iscrizione: "Here men from planet Earth first set foot upon the Moon, July 1969 A.D. We came in peace for all mankind". ("Qui uomini dal pianeta Terra fecero il primo passo sulla Luna, Luglio 1969 d.C. Siamo venuti in pace per tutta l'umanità")