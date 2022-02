11/12 ©IPA/Fotogramma

Nel 2010 è ospite di Sky TG24 per commentare in diretta minuto per minuto il lancio della missione spaziale Sojuz TMA-20 dal cosmodromo di Bajkonur in Russia con a bordo l'astronauta italiano Paolo Nespoli assieme ai colleghi Dmitrij Jur'evi Kondrat'ev e Catherine Coleman. Nel suo curriculum anche incursioni nel mondo dello spettacolo, dal cinema tra gli anni ’40 e ’50 (recita al fianco di Alberto Sordi sotto la regia di Dino Risi in Il vedovo) fino alla partecipazione al Festival di Sanremo nel 2014