E' morto Bruno Arena del duo comico dei Fichi d'India. Aveva 65 anni

Lutto per il mondo dell’intrattenimento italiano. Bruno Arena, storica metà del duo comico Fichi d’India è morto all’età di 65 anni “lasciando un vuoto immenso” come ha detto il figlio che ha dato la notizia ai media. “Non era pronto, ma tanto non lo sarebbe mai stato” ha scritto su Instagram.

Insieme a Max Cavallari, Arena aveva fatto ridere tutta Italia come appuntamento fisso di Zelig e poi diversi spettacoli di cabaret itineranti sempre affollati e partecipati.